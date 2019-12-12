Kadın Hokey Milli Takımı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadın Hokey Milli Takımı, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Kadın Hokey Milli Takımı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Kadın Hokey Milli Takımı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kadın Hokey Milli Takımı, AA'nın

Kadın Hokey Milli Takımı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye Hokey Federasyonu Lig ve Organizasyon Sorumlusu Ahmet Yılmaz, milli takım antrenörü Rajab Nourani ve Kadın Hokey Milli Takımı sporcuları, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Fotoğrafları inceleyerek birlikte karar veren Yılmaz, Nourani ve sporcular, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" ve spor kategorisinde de asker selamı vererek, Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını seçti.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğrafları seçerken zorlandıklarını belirterek, "Emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Gerçekten hepsi birbirinden güzel ve de anlamlı. Gerçekten çok güzel mesaj veren fotoğraflar var. Anadolu Ajansı'nı ekip olarak emeklerinden ötürü tekrar tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:02 Kaynak: AA
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