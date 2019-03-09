Son Dakika Haberleri: Kadın Hükümlüler İçin Ortak Proje

Kadın Hükümlüler İçin Ortak Proje

1 saat önce

Mersin Barosu ile Çukurova Genç Girişimci İş İnsanları Derneği (ÇUGİDER), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde cezaevindeki kadınlara yönelik sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ortak çalışmalar yapmak için işbirliği yaptı.

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Mersin Barosu ile Çukurova Genç Girişimci İş İnsanları Derneği (ÇUGİDER), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde cezaevindeki kadınlara yönelik sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ortak çalışmalar yapmak için işbirliği yaptı.

Proje kapsamında ÇUGİDER Başkanı Süleyman Aktaş, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'ı ziyaret etti. Cezaevindeki kadınların hayata tutunabilmesi için el ele verip birlikte sosyal sorumluluk projelerini hayata geçireceklerini söyleyen Yeşilboğaz, "Cezaevindeki kadınlarımızı değerli olduklarını hissettirip, onları topluma yararlı bireyler olarak kazandırmak istiyoruz. Hayata geçireceğiz sosyal sorumluluk projeleri ile cezaevinde geçirdikleri zaman içerisinde kadınların umutlarını yeşertmek için el ele verdik" dedi.

Aktaş ise Mersin Barosu ile bu tür ortak çalışmaların zaman içinde artarak devam edeceği inancında olduğunu belirtti. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 04:15 Kaynak: İHA

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