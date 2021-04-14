"Kadın İçin Taşıyoruz" projesi Kayseri'deki ihracatçılara tanıtıldı - Son Dakika

"Kadın İçin Taşıyoruz" projesi Kayseri'deki ihracatçılara tanıtıldı

14.04.2021 10:55

DFDS Akdeniz İş Birimi, KAGİDER iş birliği ile hayata geçirdiği "Kadın İçin Taşıyoruz" projesini, Anadolu'daki kadın ihracatçılarla buluşturan toplantıların yeni durağı Kayseri oldu.

Bu kapsamda düzenlenen dijital paneller serisinin ikinci ayağı Kayseri'deki ihracatçılar için gerçekleştirildi.

DFDS Akdeniz İş Birimi ve KAGİDER iş birliği ile hayata geçirilen "Kadın İçin Taşıyoruz" projesi, Dünya Gazetesi'nin desteği ile Anadolu'daki iş dünyası ve kadın ihracatçılara tanıtılmaya devam ediyor. Bu doğrultuda düzenlenen dijital paneller serisinin ikinci ayağı Kayseri'deki ihracatçılar için gerçekleştirildi.

"Kadın İçin Taşıyoruz- Anadolu Buluşmaları" Kayseri toplantısına KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Sultan Tepe, DEİK İcra Kurulu Sayman Üyesi, Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı ve Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Sefes Mobilya Kurucu Ortak ve Genel Müdürü Şafak Çivici ve Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı ve yazarı Hakan Güldağ panelist olarak katıldı.

Panelde moderatörlük görevini üstlenen DFDS Akdeniz İş Birimi Kurumsal İletişim Müdürü Özlem Dalga, DFDS'in Avrupa'nın en büyük lojistik şirketlerinden biri olarak 20'den fazla ülkede faaliyet gösterirken, DFDS Akdeniz İş Birimi'nin Türkiye'de hayata geçirdikleri "Kadın İçin Taşıyoruz" projesinin sınırlarını genişletmeye devam ettiklerine değindi. "Kadın İçin Taşıyoruz" projesi, kadın girişimcilerin ürünlerini ücretsiz olarak Avrupa'ya ve Kuzey Afrika'ya ulaştırıyor.

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, panelde IPSOS'la gerçekleştirdikleri araştırmanın verilerini paylaştı. Erdem, ankete katılan kadın girişimcilerin yüzde 76'sının pandemide zorlandığını; yüzde 68'inin iş hacminin azaldığını, hatta katılımcıların yüzde 28'inin de işini kaybettiğini açıkladı. Özellikle pandemi sürecinde zor bir tabloya giren kadın girişimcilerin ve kadınların "Kadın İçin Taşıyoruz" projesiyle ekonomiye katılımını desteklemek hayati önem taşıyor.

Panelde "Kadın İçin Taşıyoruz" projesinin detayları aktarılırken, kadın girişimcilerin zaman zaman karşılaştıkları engellere ve çözüm yollarına konukların paylaşımlarıyla örnekler yer verildi.

4 bin 500 yıllık ticari geçmiş

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy panelde Kayseri'nin 6 bin yıllık tarihi ve 4 bin 500 yıllık ticari geçmişine değinerek Kayseri'nin 100 yıllık üretim kabiliyeti olan kadim bir şehir olduğunun altını çizdi. Gülsoy, kadın girişimcilerin geçmişine yönelik olarak panelde Kültepe'de 4 bin 500 yıl önce bir kadın girişimcinin alacağını tahsil edebilmek için Asur Krallığı'nda mahkemeye çıkıp hakkını aradığını aktardı.

Çığ gibi büyüyen bir ekosistem

TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Sultan Tepe, panelde kadın girişimci ve çalışan sayılarını artıracaklarının sözünü verdi. Tepe, bu doğrultuda son 10 yılda çok iyi noktalara gelindiğinin altını çizdi. Tepe, "Kadın İçin Taşıyoruz" projesi ve aynı doğrultuda tüm gayretlerin çığ gibi büyüyen bir ekosisteme dönüştüğünü gözlemlediğini aktardı.

Sefes Mobilya Kurucu Ortak ve Genel Müdürü Şafak Çivici panelde Avrupa'da mobilya satışlarının pandemide patladığı bilgisini paylaşırken, şehirde merkezi depo tarzında alanlar tesis edilmesinin de bütün ihracatçılarımıza faydası olacağına inandığını aktardı.

Çivici, panelde ayrıca önemli mobilya markalarımızın yüzde 90'ının Kayserili firmalar olduğunu aktardı. Çivici, döviz ve hammadde fiyatlarının artmasının özellikle mobilya sektöründe önemli bir sorun teşkil ettiğini ve konteyner sıkıntısı yaşadıklarını anlattı. Çivici, "Kadın İçin Taşıyoruz" projesinin ve DFDS Akdeniz İş Birimi'nin bu alanda çok önemli bir destek sağladığını belirtti.

Panelde memur bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen DEİK İcra Kurulu Sayman Üyesi, Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı ve Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, tamamen sıfırdan başlayarak ihracatçı olduğunu anlatarak kadın girişimcilere cesaret verdi. Gözbaşı, genç yaşta metal sektöründeki firmalara danışmanlık yaparak ihracatçı olma yolundaki ilk adımlarını da aktardı.

DFDS Akdeniz İş Birimi ile KAGİDER'in iş kadınlarına yönelik başlattığı ve 50 kadın girişimcinin ihracat ürünlerine, 1 yıl süreyle ücretsiz taşımacılık desteği verecek. "Kadın için Taşıyoruz" projesi kapsamında ülkemizden 8 kadın girişimcinin ürünleriyle Avrupa ve Kuzey Afrika'ya 13 taşıma gerçekleşti.

Kadın İçin Taşıyoruz projesi Kayseri'deki ihracatçılara tanıtıldı

Türkiye, Akdeniz, Kayseri, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Kadın İçin Taşıyoruz' projesi Kayseri'deki ihracatçılara tanıtıldı - Son Dakika


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