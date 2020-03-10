Kadın için Teknoloji projesinin yeni dönemi başlıyor

Sabancı iştiraklerinden Teknosa ve Habitat Derneği ortaklığında sürdürülen sosyal sorumluluk projesi Kadın için Teknoloji'nin 14'üncü yılına girdiği bu seneki çalışmaları kapsamında, kadınlara yönelik dijital okur-yazarlık eğitimleri Adana, Sinop, Uşak, Kocaeli, Kars, Gaziantep ve Konya illerinde düzenlenecek.



Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl eğitimlerin gerçekleşeceği 7 ilde en az 2 bin kadına ulaşılması hedefleniyor.



Nesilleri buluşturan Kadın için Teknoloji projesinde yeni dönem çalışmalarının ilk adımı geçtiğimiz günlerde düzenlenen "eğitmen eğitimi" ile atıldı. İstanbul'da 5- 8 Mart tarihlerinde gerçekleşen eğitime 30 gönüllü genç katıldı.



Habitat eğitimcileri ve üniversiteli akademisyenler tarafından verilen eğitimlerde, internet ve teknoloji, sosyal medya, görsel tasarım, mobil uygulamalar, güvenli internet ana başlıkları altında 50'yi aşkın konu işlendi. İletişim, farkındalık ve takım çalışması ile ilgili atölye çalışmaları yapıldı.



Kadın için Teknoloji eğitimleri kapsamında bilgisayar kullanım alanları ve temel kavramları, internete giriş ve e-posta gönderimi, sosyal medya ve mobil cihaz kullanımı hakkında bilgiler veriliyor. Eğitim sonunda kadınlar, sosyal çevresini genişletiyor, e-devlet işlemlerini aktif olarak kullanıyor, ilgi alanlarına göre internet ve sosyal medya platformlarını etkin şekilde takip edebiliyor ve sosyal medya üzerinden el emeklerini, evde ürettiklerini tanıtarak ticaretini yapma fırsatı buluyorlar.



"Kadın için Teknoloji, Türkiye'de en uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerinden biri"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılım sağlaması için gerekli olan teknoloji entegrasyonunu gerçekleştirmek üzere başlattıkları Kadın için Teknoloji'nin, Türkiye'de en uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerinden biri olduğunu ifade etti.



Gürcan, Habitat Derneği iş birliği ve yüzlerce genç gönüllünün katılımıyla kadınların dijital okur-yazar olması için 13 yıldır Türkiye'nin dört bir yanında eğitimler düzenlediklerini belirterek, "Bugüne kadar 66 ilde 18 binden fazla kadına ulaştık. Bu yıl da toplumsal fayda sunmaya gönüllü gençlerimizin önderliğinde kadınları teknoloji eğitimleriyle buluşturacağız. 2023 yılına kadar toplamda 25 bin kadının dijital okur-yazar yapılmasını hedefliyoruz. Her birinize projeye katılımınız ve katkılarınız için teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.



Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır ise kadının güçlenmesi ve istihdama aktif katılımı için birçok proje ve etkinlik yaptıklarını kaydederek, Kadın için Teknoloji projesi ile örgü ören kadınlardan, işini kurmak isteyen kadınlara, birçok kitleye eğitimleri yaygınlaştırdıklarını aktardı.



Hazır, projeyi gerçekleştirirken bir amaçlarının da "teknoloji erkek işidir" algısını yıkmak ve kadınların dijital okuryazarlıklarını daha etkili biçimde desteklemek olduğuna işaret ederek, "Yeni dönem ile birlikte kadınların dijital okuryazar olmasının yanı sıra dijital pazarlama alanında da yetkinliklerinin geliştirilmesi için eğitimlerimiz çeşitlendirildi. Türkiye'nin 7 bölgesinden gelen siz gönüllü eğitmenlerimiz bu yolda en büyük hayal ortağımızsınız. Bu yıl da sizlerle topluma fayda sağlamaya ve güçlü kadınlarla aynı yolda yürümeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.