Kadın ihracatçı sayısının arttırılması hedefleniyor

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığı girişimleriyle Türkiye Kadın Girişimci Fiziki Networkü Toplantısının 7.'si Mersin'de düzenlendi.



Ticaret Bakanlığı himayesinde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile TOBB Mersin İl Kadın Girişimciler Kurulu ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, kadın girişimcilerin ihracata katkısını artırmak adına yola çıktıklarını anlatan Ticaret Bakanlığı Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanı Özge Akkız, il il gezerek kadın girişimcilerle tanıştıklarını, iletişim bilgilerini aldıklarını söyledi.



Türkiye'deki KOBİ'lerin yaklaşık üçte birini kadınların oluşturmasına rağmen bunların yalnızca yüzde 15'inin ihracata yöneldiğini tespit ettiklerini anlatan Akkız, "Bu istatistik bizi kadınlarımızın neden ihracatçı olmadığını araştırmaya yönlendirdi" dedi. Hiçbir aksiyon almadan beklenmesi halinde kadın ve erkek ihracatçı sayısının eşitlenmesi için 170 yıl daha beklenmesi gerektiğini kaydeden Akkız, "Oysa kadına destek olunursa, kadınımız ihracatçı olurlarsa, gelirleri artarsa topyekun kalkınırız. Çünkü kadın gelirini tamamen ailesine, eğitime, sağlığa harcıyor. Kısacası kadına yatırım yapmak demek, topyekun ülkeye yatırım anlamına geliyor" değerlendirmesini yaptı.



Bu bakış açısıyla Ticaret Bakanlığı bünyesinde Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire'sinin kurulduğunu bildiren Akkız, daire başkanı olarak il il gezip kadın girişimcilerle tanışıp ihracata yönlendirmeye çalıştığını söyledi. Bu konuda 4 ayrı proje oluşturduklarını ifade eden Akkız, bu projeleri şöyle açıkladı: "Kadınlarımız genellikle 1-9 kişinin çalıştığı mikro işletmeler kuruyor. Bu işletmelerin toplam ihracata katkısı yüzde 20 civarında. Bu önemli bir oran. Demek ki, mikro işletmeler bu konuya yatkın. Bu oranı artırmak için kadın ve genç girişimcilerin kısıtlarını araştırdık. Bunların finansa erişim, ticarete katılım için bilgi eksiği, networke ulaşım, finansal okur yazarlık ile dijital okur yazarlık eksiği olduğunu gördük. İhracata yönelik destekleri bilmediklerini fark ettik. Ardından bu kısıtları ortadan kaldırmak adına 4 ayrı proje geliştirdik. İlki şu anda tanıtımını yaptığımız Fiziki Network Projesi. Kadın ve genç girişimci fiziki ağı kurmak için çalışıyoruz. Bir diğeri Export Akademi. Kadın ve genç ihracatçıları yetiştirmek için düzenleyeceğimiz bir eğitim programı. Her ilde 60 kişi ile sınırlı tutulacak bir eğitim programı. Bir yazılım projemiz var. Ulusal Kadın Girişimci Platformu kurmak istiyoruz. Buradan hem online eğitimler alınabilecek hem müşteriye ulaşılabilecek. Son projemizde yine bir yazılım gerektiriyor. Melek yatırımcı ile strat-up'ları bir araya getirebilecek, buluşturacak bir proje olacak."



Ardından projelerin detayları hakkında bilgi veren Akkız, ihracat yaparken ihracatçıların yararlanabileceği internet siteleri, online kanalları anlattı. - MERSİN