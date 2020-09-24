Kadın ihracatçılar Latin pazarına açıldı - Son Dakika

Kadın ihracatçılar Latin pazarına açıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile Meksika, Kolombiya, Peru ve Şili'ye yönelik Sanal Ticaret Heyeti programı başladı.

Kadın ihracatçılar Latin pazarına açıldı, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile Meksika, Kolombiya, Peru ve Şili'ye yönelik Sanal Ticaret Heyeti programı başladı.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, kadın ihracatçılara özel olarak ilk defa gerçekleştirilen programın açılışına Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk, Türkiye'nin Santiago Büyükelçisi Gülcan Akoğuz, Lima Büyükelçisi Ali Rıza Özcoşkun ve Meksika Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez katıldı. Türkiye'nin kadın ihracatçılarına yönelik ilk kez düzenlenen sanal ticaret heyeti 9 Ekim'e kadar devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, kadın ihracatçılara özel ilk sanal ticaret heyetini gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "7 ayrı heyetle 8 farklı ülkeye düzenlediğimiz sanal ticaret heyetlerinin bugün sekizincisini gerçekleştiriyoruz. Meksika, Kolombiya, Peru ve Şili'ye gerçekleştirdiğimiz heyetimiz kadın ihracatçılara özel ilk sanal ticaret heyeti oldu. TİM olarak ilklere imza atmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Gülle, Latin Amerika'nın 624 milyar dolarlık ithalatıyla, ihracatçılar için önemli fırsatlar barındırdığını ifade ederek, "Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, Latin Amerika'da yeni ihracat destinasyonları oluşturarak, ihracatçıların pazar penetrasyonu, pazarda tutunma faaliyetleri, Türk ürünlerinin ve kültürünün tanınırlığının artırılmasına yönelik çalışmalar hız verdik. Kolombiya, Şili, Meksika ve Peru; 230 milyona yakın nüfusu,2 trilyon doları aşkın milli geliri ile ihracatçılarımız için önemli fırsatlar barındırıyor.

Bu pazarlara toplam ihracatımız son 10 yılda 3 katına çıkarak, 2019 itibariyle 1,4 milyar dolara ulaştı. Makine, demir-demir dışı metaller, madencilik ve çelik sektörleri ihracatımızın bu ülkelere toplam ihracatımızda büyük pay aldığını görüyoruz. 2019 yılında ülkemizin Peru, Şili, Kolombiya ve Meksika'ya; Demir-çelik faslında ihracatı 224 milyon dolara, Kara taşıtları parçaları faslında ihracatı 215 milyon dolara, Nükleer reaktörler, kazan, makine ve cihazlar faslında ihracatı 159 milyon dolara, ulaşmış durumda. İnanıyoruz ki, heyet kapsamında yapılacak ikili görüşmeleri sonrasında da birçok yeni işbirliği kurulacak ve bölgeye ihracatımız hak ettiği seviyelere ulaşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Kadınların etkin rol almasını önemsiyoruz"

Gülle, kadınların ihracat ailesinde etkin rol almasını önemsediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"İş dünyasında temsil edilen kadın sayısının artması, kadın girişimcilerin iş hayatına entegrasyonunun sağlanması, kadın ihracatçıların karşılaştıkları sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması ve ortaya koydukları projelerin daha etkin şekilde yürütülmesi amacıyla Meclisimiz bünyesinde, 'TİM Kadın Konseyi'ni oluşturduk. İki yıldır kadın konseyimizle birçok projeye imza attık, ülkelerle ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeye yönelik ticaret heyetleri, iş forumları gerçekleştirdik. Kadın Konseyimizle çalışmalarımıza önümüzdeki dönemde de hızla devam edeceğiz.

Pandemi döneminde TİM ve İhracatçı Birlikleri olarak gerçekleştirdiğimiz iki bine yakın online toplantı yeni normale olan inancımızı gösteriyor. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'a, salgın döneminde ihracat ailesine verdiği tüm destekler için şükranlarımı sunuyorum. Bu yoğun işbirliği neticesinde Yeni normal olarak adlandırdığımız haziran ayıyla başlayan üç aylık dönemde ihracatımızda artış sağlamayı başardık. haziran temmuz ağustos aylarında ihracatımız 41 milyar dolara ulaşarak geçen yılın aynı döneminin dahi üzerine çıktı. Sanal Ticaret Heyetlerimiz devam edecek, TİM olarak hedef pazarlarda "Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi" faaliyetlerimize aralıksız şekilde devam edeceğiz."

Kolombiya, Meksika, Ticaret, Peru, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 10:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kadın ihracatçılar Latin pazarına açıldı - Son Dakika Ekonomi

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