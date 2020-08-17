Kadın ihracatçılara özel sanal ticaret heyetleri başlıyor - Son Dakika

Kadın ihracatçılara özel sanal ticaret heyetleri başlıyor

- Kadın ihracatçılara özel sanal ticaret heyetleri başlıyor TİM Başkanı Gülle: "Güçlü Türkiye, güçlü ekonomi istiyorsak ihracatta güçlü kadınlara ihtiyacımız var" TİM Kadın Konseyi,Latin Amerika'da sadece kadınların katılımıyla sanal ticaret heyeti düzenleme kararı alırken, diğer STK'lar ve...

- Kadın ihracatçılara özel sanal ticaret heyetleri başlıyor

TİM Başkanı Gülle: "Güçlü Türkiye, güçlü ekonomi istiyorsak ihracatta güçlü kadınlara ihtiyacımız var"

İSTANBUL - TİM Kadın Konseyi,Latin Amerika'da sadece kadınların katılımıyla sanal ticaret heyeti düzenleme kararı alırken, diğer STK'lar ve ilgili kurumlara "Daha güçlü bir ekonomi kadınlarımızın ihracatta daha etkin olmasıyla mümkün. Hep beraber bu konuda güçlerimizi birleştirmeliyiz" mesajı verdi. TİM Başkanı İsmail Gülle "Kadınların ihracatta daha etkin rol oynaması için çalışmalar yapıyoruz. İhracat yapan kadınların finansal kaynaklara erişimini kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Güçlü ekonomi istiyorsak, güçlü kadınlara ihtiyacımız var" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Kadın Konseyi, kadın ihracatçı sayısının artması, daha etkin olması, destek ve finansmana erişim konusunda bilincin artırılması hedefiyle çalışmalarına hız veriyor.TİM Kadın Konseyi,Latin Amerika'da sadece kadınların katılımıyla sanal ticaret heyeti düzenleme kararı alırken, diğer STK'lar ve ilgili kurumlara "Daha güçlü bir ekonomi kadınlarımızın ihracatta daha etkin olmasıyla mümkün. Hep beraber bu konuda güçlerimizi birleştirmeliyiz" mesajı verdi.

TİM Başkanı İsmail Gülle "İnanıyoruz ki, 'İhracatla Yükselen Türkiye'nin mimarı kadınlarımız olacak. Kadınlarımızın özverisi ve çalışkanlığıyla, bu zorlu dönemde dahi engelleri aşarak yeni rekorlara imza atacağız" dedi.

"Güçlü Türkiye, güçlü ekonomi istiyorsak ihracatta güçlü kadınlara ihtiyacımız var"

Kadınların ihracatta daha etkin rol oynamasının ülke ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlayacağını vurgulayan Gülle, "Kadın Konseyimizle birlikte kadın ihracatçı sayısını arttırmak, kadınların ihracatta daha etkin rol oynaması ve ihracatçı kadınların finansal kaynaklara erişimiyle ilgili konularda önemli kararlar aldık. İhracat yapmakta istekli olan kadınları ihracat yapmaları için teşvik ederek, onlara eğitim ve bilinçlendirme konularında destek oluyoruz. Kadın ihracatçılarımızın finansal kaynaklara ulaşmalarını ve ihracat yaparak pazara girmelerini sağlamamız lazım. Güçlü Türkiye, güçlü ekonomi istiyorsak ihracatta güçlü kadınlara ihtiyacımız var" dedi.

Pandemi sonrasında sanal ticaretin daha etkin hale geldiğine de değinen Gülle, "Kadın girişimcilerimizle gerçekleştireceğimiz sanal ticaret heyetlerimiz olacak. Bugüne kadar 7 ülkede gerçekleştirdiğimiz sanal heyetlerden bir yenisini, kadın ihracatçılarımızla Latin Amerika ülkelerinde gerçekleştirmeyi planlamaktayız. İnanıyoruz ki, 'İhracatla Yükselen Türkiye'nin mimarı kadınlarımız olacak. Kadın girişimcilerimizin iş hayatında karar alma mekanizmaları içerisinde, eşit haklara sahip olarak daha güçlü bir şekilde yer almaları gerekiyor. Bu yüzden atacağımız her adım, sadece ülkemizde değil, küresel anlamda da örnek teşkil edecek işlere imza atmamız anlamına gelecektir" sözlerini ifade etti.

"Kadın girişimcilerimizin finansal kaynaklardan daha fazla yararlanmalarını istiyoruz"

Kadın girişimcilere sağlanan desteklere değinen Gülle, şunları kaydetti: "KOSGEB tarafından 2015-2019 döneminde kadın girişimcilere ait 55 bin 46 işletmeye toplam 1 milyar 5 milyon 363 bin TL destek sağlandı. 2015 yılında KOSGEB tarafından kadın girişimcilerimize ait işletmelere sağlanan destek tutarı 58 milyon TL iken, bu rakam 2019'da 298 milyon TL'yi aşmış durumda. Eximbank'ın kadın girişimciler için verdiği desteğe ise bugüne kadar toplam 85 firma başvurdu ve toplamda 6,1 milyon dolar kredi sağlandı. Bildiğiniz gibi, Türkiye İş Bankası ile pandeminin yarattığı zorlu koşullarda ihracatçılarımıza can suyu olması adına bir işbirliğine imza attık. Paket kapsamında, pozitif ayrımcılığın sağlanması adına kadın girişimcilerin kullanacakları kredilerde daha avantajlı koşullar oluşturduk. Kadın ihracatçılarımız bu paketle daha düşük faiz oranlarıyla finansmana erişim imkanı buldular. İş Bankası ile imzalanan kredi paketi kapsamında bugüne kadar 570 bin TL tutarındaki TL cinsinden kredi ile 344 bin dolar karşılığı döviz cinsinden kredi kadın girişimci ihracatçılarımıza kullandırıldı. Kadın girişimcilerimizin finansal kaynakları kullanmada daha aktif olmalarını bekliyoruz. Bu rakamların daha da artması en büyük temennimiz. Kadınlarımızın daha cesaretli ve girişimci olmalarını istiyoruz."

Adalet İnanç : "İhracatçı olmak isteyen kadınlara desteğe hazırız"

TİM Kadın Konseyi Üyesi Adalet İnanç ise yaptığı konuşmada "Kadınlarımız çok ciddi yüklerle büyük çabalar sarf ediyor. Girişimci kadınlarımız yeni bir işe başlamak istediklerinde yeterli kaynaklara sahip olamayabiliyor. Finans kurumlarımızın girişimci kadınlara birçok desteği oluğunu biliyoruz ama bu imkanlardan kadınların haberi olmuyor. Bu imkanların kadın girişimcilere duyurulması gerekiyor. Kadınların daha cesaretli bir şekilde ticarette etkili olmalarını istiyoruz, finansal desteklerden faydalanmalarını daha etkin şekilde ihracatta yer almalarını istiyoruz. Kadınların daha etkin olması ülke ekonomisinin de güçlü olmasını sağlayacaktır. TİM Kadın Konseyimizle çok önemli sorumlulukları yerine getiriyoruz. Bu konuda, Başkanımız İsmail Gülle'ye de teşekkür ediyorum. Kendisi ilk günden beri kadın ihracatçılarımızın önünü açacak, yeni fırsatlar oluşturacak her türlü projeye tam destek veriyor. Artık sıra kadın girişimcilerimizde. Önlerinde ciddi bir fırsat varken bunu iyi değerlendirerek ihracatta başarılı hikayelere imza atmalarını bekliyoruz. Biz de TİM Kadın Konseyi olarak, ihracatçı olmak isteyen, yeni pazarlar kazanmak isteyen tüm kadınlarımıza destek vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

(MRT-ACÖ-E)

Kadın ihracatçılara özel sanal ticaret heyetleri başlıyor

Ekonomi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 15:57

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kadın ihracatçılara özel sanal ticaret heyetleri başlıyor - Son Dakika Ekonomi
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