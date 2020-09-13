Kadın ile erkek sürücü arasındaki yumruklu 'yol verme' kavgası kamerada - Son Dakika

Kadın ile erkek sürücü arasındaki yumruklu 'yol verme' kavgası kamerada

ANKARA'da, kadın ve erkek sürücü arasında yol verme kavgası çıktı. Kadın sürücünün erkek sürücüye tekme atmaya çalışması ile karşılıklı yumruklaşma anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, Sincan ilçesine bağlı Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde kamyonet ile ilerleyen ismi öğrenilemeyen erkek sürücü ile aynı istikamete giden otomobilin kadın sürücüsü arasında 'yol verme' nedeniyle kavga çıktı. Yol ortasına bıraktıkları araçlardan inen 2 sürücü, birbirine hakaret etmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen olayda, kadın sürücünün erkek sürücüye tekme atmaya çalıştığı, ardından olayın büyümesi üzerine erkek ve kadın sürücünün yumruklaştığı görüldü. Öte yandan olayı ayırmaya çalışan vatandaşların erkek sürücüye kaçması yönünde uyarılarda bulunması dikkat çekti. Erkek sürücünün uyarıların ardından uzaklaşması üzerine kadın sürücünün de otomobiline binerek olay yerinden ayrıldığı görüldü.