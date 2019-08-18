Son Dakika Haberleri: Kadın işçilerin servis midibüsü şarampole indi: 16 yaralı
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Kadın işçilerin servis midibüsü şarampole indi: 16 yaralı

1 saat önce

KARAMAN'da, gece mesaisinden çıkan kadın işçilerin taşındığı servis midibüsü, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole indi.

Kadın işçilerin servis midibüsü şarampole indi: 16 yaralı, System.String[]
KARAMAN'da, gece mesaisinden çıkan kadın işçilerin taşındığı servis midibüsü, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole indi. Kazada, 16 işçi yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında, Karaman- Ereğli yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bisküvi fabrikasında çalışan kadın işçiler, gece mesaisinden çıktıktan sonra servis midibüsüne bindi. Recep Öztürk'ün kullandığı 70 HE 278 plakalı servis midibüsü, sağ ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole indi. Kazada 16 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı kadınları ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Karaman, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:43 Kaynak: DHA
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