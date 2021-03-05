Kadın işçilerin taciz iddiasında bahsi geçen lojistik firmasından açıklama - Son Dakika

Kadın işçilerin taciz iddiasında bahsi geçen lojistik firmasından açıklama

05.03.2021 15:38
Kadın işçilerin taciz iddiasında bahsi geçen lojistik firmasından açıklama, System.String[]

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan Migros ürünlerinin bulunduğu lojistik deposunda işten çıkarılan 25 kadın işçi, tacize uğradıklarını iddia ederek araç giriş çıkışına engel olmuştu.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan Migros ürünlerinin bulunduğu lojistik deposunda işten çıkarılan 25 kadın işçi, tacize uğradıklarını iddia ederek araç giriş çıkışına engel olmuştu. Söz konusu iddiaya ilişkin yazılı açıklamada bulunan Us-Grup Lojistik Taşımacılık Paketleme ve Temizlik Hizmetleri, kadınların kurgu oluşturup, sayısız iftirada bulunduğunu ileri sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını, sürecin artık yargıya taşındığını açıkladı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan Migros Şekerpınar deposunda çalışırken sendikaya üye olan ve ardından, mesajla ücretsiz izne çıkarılan işçilerin daha sonra iş akitleri feshedildi. İş yerinden 29 kodu ile (işçinin ahlak dışı davranışları sebebiyle çıkartılması) ile işten kovulduklarını belirten kadın işçiler, sendikaya üye olduktan sonra kendilerine mobbing ve taciz uygulanmaya başladığını söyledi. Depoya araç giriş, çıkışını kapatan kadın çalışanlar, sloganlar atarak seslerini duyurmak istiyor. Ayrıca kendilerine cinsel tacizde bulunanların olduğunu ileri süren kadın çalışanlar, kendilerini taciz eden kişilerin işten çıkarılmasını talep ediyor.

"Gerçek dışı bir algı oluşturmaya çalışıyorlar"

Us-Grup Lojistik Taşımacılık Paketleme ve Temizlik Hizmetleri tarafından, son dönemde şirkete yönelik ortaya atılan iddialara ilişkin yazılı açıklamada bulunuldu. Söz konusu iddiaların, şirket yönetimi tarafından büyük bir üzüntü içinde takip edildiğinin kaydedildiği açıklamada, "Kadın emeğinin yüceltilmesi gereken 8 Mart Kadınlar Günü'nün, tüm kadın çalışanlarımızı hayal ürünü iddialarla utandıracak, emeğini hiçe sayacak, yakışıksız bir üslup ile maksatlı çabalara alet edilmesini kınıyoruz. Şirketimiz tarafından işletilen Gebze lokasyonunda görevli 23 kişi, iş ve çalışma düzenini bozucu ve etik iş anlayışına uymayan hareketlerde bulunmaları ve tüm uyarılara rağmen bu tutumlarını sürdürmeleri sebebiyle, işten çıkarılmak zorunda kalınmıştır. Yine bu kişiler, sürecin tarafı olmayan kişilerin kasıtlı yönlendirmeleri ile yalnızca Gebze Dağıtım Merkezinde değil, hizmet verdiğimiz şirketin mağazalarında da kasa işlemlerini yavaşlatacak ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayacak şekilde çeşitli eylemler yapmışlardır. Alınan her türlü tedbir ve önlemleri yok sayarak, tacizden, hijyen şartlarına kadar birçok konuda tamamen kurgu oluşturup sayısız iftirada bulunarak, gerçek dışı bir algı oluşturmaya çalışmaktadırlar" ifadeleri kullanıldı.

"Kabul edilmez buluyoruz"

Söz konusu iddia ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği ve kaymakamlık yetkilileri tarafından Gebze Dağıtım Merkezi'ndeki çalışma ortamının, işçi sağlığı ve ürün güvenliği gibi tüm alanlarda baştan sonra denetleme yapıldığının belirtildiği açıklamada, işçi sağlığı ve çalışma koşullarının tamamen güven altında olduğuna dikkat çekildi. Açıklama, şöyle devam etti:

"Buna rağmen, bu grup içinde yer alan 9 kadın tarafından, insan onurunu ve haysiyetini hiçe saymak suretiyle, gerçek dışı birtakım iddialar ortaya atılmaktadır. Hali hazırda depoda emekleriyle görev yapmakta olan 114 kadın çalışanın, toplamda US Grup'ta bulunan 741 kadın çalışanın bu ithamlarla hem sosyal hem de aile yaşantılarında utandırılarak zan altında bırakılmasını kabul edilemez buluyoruz. Bu kişilerin tüm uyarılara rağmen gerçek dışı karalama çalışmalarını sürdürmeleri nedeniyle gerek Us-Grup Lojistik Taşımacılık Paketleme ve Temizlik Hizmetleri, gerekse hizmet verilen şirket tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunularak süreç yargıya taşınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." - KOCAELİ

Kadın işçilerin taciz iddiasında bahsi geçen lojistik firmasından açıklama
Kadın işçilerin taciz iddiasında bahsi geçen lojistik firmasından açıklama
Kadın işçilerin taciz iddiasında bahsi geçen lojistik firmasından açıklama

MİGROS TİC. A.Ş., Çayırova, Kocaeli, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadın işçilerin taciz iddiasında bahsi geçen lojistik firmasından açıklama - Son Dakika


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