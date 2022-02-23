Kadın işçilerine kadın dokunuş - Son Dakika
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Kadın işçilerine kadın dokunuş

23.02.2022 12:56
Kadın işçilerine kadın dokunuş

Malatya'da Jandarma kadın görevlileri, kadın işçilerinin cep telefonlarına dokunuş yaparak, acil durumlarda ilk akla gelecek acil müdahale uygulaması (KADES) programını indirme faaliyetlerine ağırlık verdi.

Malatya'da Jandarma kadın görevlileri, kadın işçilerinin cep telefonlarına dokunuş yaparak, acil durumlarda ilk akla gelecek acil müdahale uygulaması (KADES) programını indirme faaliyetlerine ağırlık verdi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği görevlileri tarafından, Yeşilyurt Organize Sanayiinde faaliyet gösteren özel bir tekstil fabrikasında (Baykanlar Denim Tekstil) yaklaşık 120 kadın çalışana KADES uygulaması tanıtıldı. Çalışan kadınların telefonlarına KADES programı indirimi sağlandı. Ayrıca 6284 sayılı Kanun hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca konu ile ilgili broşür dağıtıldı.

Organize Sanayiinde faaliyet gösteren ve kadınların çalıştığı fabrikalarda KADES programını indirme faaliyetlerine devam edileceği kaydedildi. - MALATYA

Kadın işçilerine kadın dokunuş
Kadın işçilerine kadın dokunuş

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Jandarma, Malatya, KADES, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadın işçilerine kadın dokunuş - Son Dakika


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