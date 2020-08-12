"Kadın İşi-Erkek İşi Ayrımını Aşmak" paneli - Son Dakika

"Kadın İşi-Erkek İşi Ayrımını Aşmak" paneli

MediaMarkt İnsan Kaynakları Direktörü Seçil Namruk, "MediaMarkt Türkiye olarak, Türkiye'de attığımız bu adım sayesinde bugün MediaMarkt ülkeleri arasında en yüksek kadın çalışan sayısına sahip ülkeyiz.

MediaMarkt İnsan Kaynakları Direktörü Seçil Namruk, "MediaMarkt Türkiye olarak, Türkiye'de attığımız bu adım sayesinde bugün MediaMarkt ülkeleri arasında en yüksek kadın çalışan sayısına sahip ülkeyiz. İcra kurulumuzdaki kadın-erkek oranımız da gayet iyi. Fakat bu bizim için yeterli değil, daha fazlası için çalışacağız." dedi.

IMPACT2030 Türkiye Etki Konseyi'nin "Kadın İşi-Erkek İşi Ayrımını Aşmak" paneli, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Headline Diversity Kurucusu Arzu Pınar Demirel'in moderatörlüğündeki panelde konuşan MediaMarkt İnsan Kaynakları Direktörü Seçil Namruk, elektronik perakendeciliği sektöründe, birçok sektöre göre kadın-erkek çalışan sayısı farklılığının daha yüksek olduğunu belirterek, şirket olarak bu gerçeği değiştirmek istediklerini söyledi.

MediaMarkt Türkiye olarak bugün MediaMarkt ülkeleri arasında en çok kadın sayısına sahip ülke konumunda bulunduklarını ifade eden Namruk, "Bugün genel müdürlüğümüzdeki kadın-erkek oranımıza bakıldığında yüzde 43 kadın, yüzde 57 erkek. Bulunduğumuz sektör için kötü bir oran değil fakat bunu eşitlemek için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Mağazalarımızda ise maalesef daha farklı bir gerçekle karşı karşıyayız. Elektronik perakendeciliği sektöründe sahada çalışan kadın oranı çok az. Bunun birçok temel nedeni bulunuyor." diye konuştu.

Kadın çalışanların kariyerlerinde ne gibi zorluklar yaşadığını anlamak ve iş hayatlarında yaşadıkları sorunlar için yakın ve orta vadede neler yapabileceğini keşfetmek adına bir çalışma yaptıklarını anlatan Namruk, "Bunun için 9 farklı şehirden farklı kademelerdeki mağaza çalışanlarıyla odak grup kurduk ve onları dinledik. Aldığımız çıktılarla kendimize ve tüm çalışanlarımıza dersler çıkardık." dedi.

"Kadının Hikayesi, Yarının Hikayesi"

Seçil Namruk, atmaları gereken ilk adımları "erkek yöneticilerin ve erkek çalışanların dil ayrımcılığı yapmadan iletişim kurması yönünde bilinçlendirilmesi', terfi ve işe alımlarda eşit fırsatın gözetilmesi ve bunun kadın çalışanlar tarafından hissedilir ve görülür olması, yüksek potansiyele sahip kadın çalışanların kariyer yolunda ilerlerken güçlü yönlerini ortaya çıkaracak şekilde onlara destek olunması" şeklinde sıraladı.

Bu bulguların ardından "Kadının Hikayesi, Yarının Hikayesi" diyerek çalışmalara başladıklarını aktaran Namruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk olarak kadınlar için tercih edilen bir iş yeri olmayı, kadın çalışanların kariyer gelişimlerini desteklemeyi ve çeşitliliği bir kültüre dönüştürmeyi planladık.Tercih edilen bir şirket olmak için kadın liderlerimizle çeşitli seminerler düzenledik, seminerlere katıldık. Çeşitli etkinliklerde iletişim elçilerimizin bizi temsil etmesini sağladık. Ayrıca din, dil, ırk, ten rengi, cinsiyet veya cinsel yönelim ayırt etmeksizin tüm insanlara eşit olduğumuzu vurguladık. Çalışanlarımızın gelişimlerini desteklemek içinse onlara hukuki, tıbbi, mali destek, psikolojik ve wellness danışmanlığı sunacağımız, aynı zamanda anne-bebek programı oluşturacağımız bir program oluşturduk. Kadın mentorlerimizden ve bölge direktörlerimizden oluşan ekibimizle de Kadın Mentorler Programımızı başlattık.

Bu çalışmalarımızla terfilerdeki satış takım lideri oranımız yüzde 20'den 25'e, müşteri deneyimi yöneticisi oranımız ise 13'ten 33'e yükseldi. İşe alımlarımızda eğitimdeki mağaza müdürü oranımız daha önce bulunmuyordu artık bu kaslarımızı da güçlendiriyoruz. Satış/MH/kasada bulunan işe alımlarımızda ise oran yüzde 29'dan 35'e yükseldi. Bugün çalışmalarımızla yetenek havuzumuzda bulunan müşteri deneyimi yöneticisi, takım lideri sayıları arttı. Bize gelen CV'lerde ise kadınların oranı, erkeklerden daha fazla bulunuyor."

Namruk, çeşitlilik kültürünü tüm organizasyona yaymak için mağaza müdürü ve üst yönetim eğitimleri gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kadın mağaza çalışanlarımıza yönelik olarak da Mavi Seven Kadınlar workshopları düzenliyoruz. MediaMarkt Türkiye olarak, Türkiye'de attığımız bu adım sayesinde bugün MediaMarkt ülkeleri arasında en yüksek kadın çalışan sayısına sahip ülkeyiz. İcra kurulumuzdaki kadın-erkek oranımız da gayet iyi. Fakat bu bizim için yeterli değil, daha fazlası için çalışacağız." şeklinde konuştu.

" Shell'de Kadın Enerjisi projesi 5 yılda 5 bin kadına istihdam sağlayacak"

Shell Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Eda Güzeldemir Demiray ise kadın istihdamının desteklendiği "Shell'de Kadın Enerjisi" projesine değinerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılının kutlanacağı 2023 yılına kadar 5 yılda 5 bin kadına istihdam sağlamayı hedeflediklerini ve bunun yüzde 80'ine şimdiden ulaştıklarını bildirdi.

İlk sene istasyonlar için kadın aday bulmakta zorlandıklarını belirten Demiray, başarılı kadın çalışan örnekleri arttıkça gelen talebin de yükseldiğini kaydetti.

Microsoft Kurumsal Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Berna Yıldız ise kurum içinde her seviyede, kadın çalışanın örnek olabilmesi, rol modellerinin bulunmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Rol modeller ne kadar artarsa 'sen de yapabilirsin' güveni daha da artacaktır." dedi.

IMPACT2030

Bu arada, IMPACT2030, özel sektör liderliğinde global bir girişim konumunda bulunuyor. Özel sektörün en değerli kaynağı olan çalışanlarını, Birleşmiş Milletler'in (BM) küresel amaçlarına ulaşmak için harekete geçirmek amaçlanıyor.

Dünyanın önemli coğrafyalarında kurduğu Etki Konseyleri BM'nin 17 küresel amacından birisine odaklanıyor. 40 kuruluşun katıldığı Türkiye Etki Konseyi'nin odak amacı toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, tüm kadınlar ve kız çocuklarını güçlendirmek.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 17:41

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kadın İşi-Erkek İşi Ayrımını Aşmak' paneli - Son Dakika
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