Kadın İsterse Yapar

Bir insanın dünyası kurduğu bağlar kadar geniştir,bunu 35 yaşımdan sonra keşfettim.Her bağ bir insan ve her insan yeni bir motivasyonum oldu çünkü bunu ben istedim.Bunu nasıl yaptığıma gelirsek;bana iyi gelen insanları hayatıma kabul ederek motivasyonumu,şansa çevirdim bu da benim yaşamımın devamı için en güzel silahım oldu.Hayatın bana verdiği değerleri,gerek aile kurmak,gerek annelik,gerek arkadaşlık olsun hepsinde kendime ayrı güzellikler kattım ve güçlendim.Ve şimdi hayat beni "sevdiklerini yapamıyorsan,yaptıklarını seveceksin" bölümünün en güzel tarafı ile ödüllendiriyor.Şöyle ki;bir insana verilebilecek en güzel hediyeyi,yani sevdiklerimi yapabilme şansı ile..

Benden bu güne kadar istenen hep adresti,bu güzelliğini neye borçlusun Reyhan çırak nereye gidiyosun,kime yaptırıyorsun bir gün dedim ki ben niye bu işe girmiyorum ailemde de bu konuda eğitimli olan insanları yanıma katarak çok şık butik bir yerimiz oldu burda önce gelen danışanımızı nasıl mutlu ederiz,nasıl memnun ederiz diye başlıyoruz işe ister istemez aramızda bir bağ oluşuyor..Danışanımız dudak isterken ya da botox isterken biz onu daha mutlu edecek bir yöntemle mutlu ayrılmasına yardımcı oluyor.Biraz terapi,biraz yaşanmışlıklar ve birazda güven doğru adreste olduklarını hissetiriyor.

Biz kimseye rakip olmak için değil gönülden hizmetle ticari bir hırs olmadan tabiki sosyal medyanın yardımlarıyla varolduğumuzu anlatmaya çalışıyoruz.Kısacası bir cümleyle özetlemek gerekirse:Her kadın güzel olmak ister ama biz bunu ruhtan başlayarak yola çıkıyoruz.