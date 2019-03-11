Son Dakika Haberleri: Kadın İstihdam Eden Kuruluşlara Plaket

Kadın İstihdam Eden Kuruluşlara Plaket

1 saat önce

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi ile İŞKUR ortaklığında en çok kadın istihdam eden 41 firmaya, düzenlenen törenle plaket verildi.

Kadın İstihdam Eden Kuruluşlara Plaket, System.String[]
KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi ile İŞKUR ortaklığında en çok kadın istihdam eden 41 firmaya, düzenlenen törenle plaket verildi.

Kadın istihdamının teşvik edilmesi amacıyla bu yıl 6. sı düzenlenen plaket törenine İzmit Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Mehmet Örgev ve Güray Oruç, İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü ile en çok kadın istihdam eden 41 işletmenin yöneticileri katıldı. Kadın istihdamının artırılmasının önemine vurgu yapılan konuşmaların ardından firmalara plaketleri teslim edildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:34 Kaynak: İHA

İŞKUR, İzmit, Ekonomi
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