Son Dakika Haberleri: Kadın İstihdamı 10 Yılda Yüzde 10 Arttı"

Kadın İstihdamı 10 Yılda Yüzde 10 Arttı"

7 dakika önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'de kadın istihdamının son 10 yılda yüzde 10 arttığını söyledi.

Kadın İstihdamı 10 Yılda Yüzde 10 Arttı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'de kadın istihdamının son 10 yılda yüzde 10 arttığını söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bursa programı kapsamında esnafla toplantıda bir araya geldi. Bakan Pekcan'a Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti'nın adayı Alinur Aktaş ve Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Tak da eşlik etti. Esnafa yönelik pazarlama ve markalaşma dönemini başlattıklarını kaydeden Bakan Pekcan, "Esnaflarımıza yönelik e-ticaret, e-ihracat eğitimlerini başlattık. Bunun dışında son 8 ayda 21 ilde 31 ihracat destek ofisi kurduk. Bunu 81 ile de yayacağız. Buradaki kişileri Bakanlığımızda eğittik, istediğiniz her sorunuzu sorabiliyorsunuz. İhracat Genel Müdürlüğümüz ile paralel çalışıyorlar, iletişim halindeler. Devlet her konuda ihracatçıyı destekliyor, devlet arkanızda biz de önünüzü açıyoruz, devam edeceğiz" dedi.

SON 10 YILDA KADIN İSTİHDAMI YÜZDE 10 ARTTI

Türkiye genelinde son 10 yılda kadın istihdamının yüzde 10 arttığına dikkat çeken Bakan Pekcan, "Birleşmiş Milletler verilerine göre kadının erkek ile iş hayatındaki oranı aynı seviyeye geldiği anda ülkelerin milli geliri yüzde 20 artıyor. Son 10 yılda kadının istihdama katılımı yüzde 24'ten yüzde 34'e geldi. Kadınların karar verici pozisyonda olduğu şirketler daha verimli, daha karlı. Devletler de daha zengin. Biz kadın ve genç girişimcilerimizi teşvik etmek için Kadın ve Genç Girişimcilik İhracat Daire Başkanlığını kurduk. Sizler için hat açtık. Projelerinizi, önerilerinizi değerlendireceğiz, sizlere destek olacağız" ifadelerini kullandı. Bakan Ruhsar Pekcan ayrıca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, yüzde 51'i kadınlara ait olan şirketlerin ihracat faaliyetlerinde kullanılmak üzere 200 milyon dolar ve 100 milyon lira finansman desteği çıkardıklarını belirtti.

(Fatih Çapkın - Ahmet Küçük Karaca/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:46 Kaynak: İHA

İhracat, Ruhsar Pekcan, Güncel
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