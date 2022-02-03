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"Kadın İstihdamı Buluşması" - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka - Son Dakika

"Kadın İstihdamı Buluşması" - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka

03.02.2022 14:08

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın konuşması Niğde'de patates depolarında çalışan tarım işçisi kadının konuşması Engelli çocukları bulunan annelerin sorunlarının anlatması Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlamada kardeşini kaybeden kadın mahkeme sürecini anlatması...

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın konuşması

Niğde'de patates depolarında çalışan tarım işçisi kadının konuşması

Engelli çocukları bulunan annelerin sorunlarının anlatması

Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlamada kardeşini kaybeden kadın mahkeme sürecini anlatması ANKARA -CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, partisinin genel merkezinde, CHP Kadın Kolları'nın düzenlediği "Kadın İstihdamı Buluşması"nda konuştu.

Etkinlikte, 3 farklı oturumda kadın istihdamı ve önündeki engellerin masaya yatırılacağını bildiren CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ise "Yoksulluk ve işsizlik en çok biz kadınların hayatını etkiliyor. Hepimiz tok, hepimiz eşit, hepimiz özgür, hepimiz güvende olana kadar mücadelemiz sürecek." dedi.

Niğde'de patates depolarında çalışan tarım işçisi kadınlar başta olmak üzere, farklı sektörlerde çalışan kadın işçiler ve engelli çocukları bulunan annelerin sorunlarının anlatıldığı etkinlikte, Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlamada kardeşini kaybeden bir kadın da mahkeme süreci hakkında bilgi verdi, destek istedi.

Etkinliğe, partinin MYK ve PM üyeleri, bazı milletvekilleri, belediye başkanları, kadın muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kadın işçiler katıldı.

Kadın İstihdamı Buluşması - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka
Kadın İstihdamı Buluşması - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka
Kadın İstihdamı Buluşması - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka

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Cumhuriyet Halk Partisi, Engelli, Tarım, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kadın İstihdamı Buluşması' - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka - Son Dakika


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