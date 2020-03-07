Kadın istihdamına katkı veren 41 firma ödüllendirildi - Son Dakika

İzmit Belediyesi ve İŞKUR ortaklığı ile "Kadın istihdamı" konusundaki başarılı çalışmaları nedeniyle 41 işletmeye plaketleri verildi.



İzmit Belediyesi ve İŞKUR ortaklığıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Kadın istihdamı" konusunda yaptıkları başarılı çalışmaları nedeniyle 41 işletmeye teşekkür etmek amacıyla plaket töreni düzenlendi. Törene İzmit Belediyesi Başkan Vekili Hakan Tanta, Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç, Kocaeli İŞKUR Şube Müdürü İlhami Çelik ve 41 işletme sahibi katıldı.



Plaket töreninde konuşan İzmit Belediyesi Başkan Vekili Hakan Tanta, "Kadın istihdamı, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma açısından büyük bir öneme sahiptir. Çalışma yaşındaki toplam nüfusun yarısını oluşturan kadınların etkin olarak yer almadığı bir ekonomiden sağlıklı ve verimli bir büyüme beklenemez. Kadın istihdamını arttırmaya yönelik projeler üretiyoruz. Kadın kooperatifimizi kurarak kadınlarımızla belediye olarak ortaklaşa neler yapabileceğimizi konuştuk. En önemli projelerimizden biri olan kreşlerimiz hem kadınlarımız hem de geleceğimiz olan çocuklarımız için hizmete açılacak. Hizmete açılan kreşler sayesinde anneler çocuklarını güvenle kreşlere bırakarak iş hayatındaki yerlerini alabilecekler" şeklinde konuştu.



Daha sonra söz alan Kocaeli İŞKUR Şube Müdürü İlhami Çelik ise, "Böyle anlamlı bir günde bu kadar kadın arkadaşımızla birlikte olmaktan dolayı mutluyuz. Ben kadınlara hayatımıza kattıkları renk, destek ve enerji için teşekkür ediyorum. İŞKUR olarak çalışmalarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz güzel bir iş birliği yönetiyoruz. Benzer paylaşımları yaptığımız için İzmit Belediyesi'ne de çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından kadın istihdamı çalışmalarına destek veren 41 firmaya teşekkür plaketi verildi. - KOCAELİ