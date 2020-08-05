Kadın istihdamının anahtarı kadın kooperatifleri olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hem kadınların istihdama katılımını arttırmak hem de kadınların güçlenmesi için hayata geçireceği "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" ile Türkiye'de kadın kooperatiflerin sayısı daha da artacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'de kadın kooperatiflerinin giderek yaygınlaştığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programında 'Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi' hedefine yer verildiğini, bu kapsamda Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde 2018 yılında protokol imzaladıklarını hatırlatan Bakan Selçuk, "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü ile 81 ilde Kadın Kooperatifçiliği Çalışma Grupları oluşturduk, çalıştaylar düzenledik. Son 2 yılda gerçekleştirdiğimiz 537 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantıları ile toplam 23 bin 277 kişiye ulaştık, 181 kadın kooperatiflerini ziyaret ettik" dedi.

"Son 2 yılda 81 yeni kadın kooperatifi kurduk"

2018 yılından bu yana 81 yeni kadın kooperatifi kurulduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, "Yine son 2 yılda 8 ilaveyle 32'ye çıkan Sosyal Dayanışma Merkezlerimiz vasıtasıyla kadınlarımızı çok yönlü olarak destekliyoruz" diye konuştu.

"Bin kadına danışman havuzu oluşturmayı planlıyoruz"

Bakan Selçuk, 2021'de hayata geçirilecek 'Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi' ile kadınların iş gücüne katılımının artırılmasına katkı sunmayı ve kadın kooperatifçiliğini teşvik etmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Selçuk, "3 bin 500 kooperatif kurma/ortağı olma potansiyeli olan kadına kooperatifçilik eğitimi, bin 500 kooperatif ortağı olan kadına kooperatifçilik ve kadının güçlenmesi eğitimi, 3 bin kooperatif ortağı olan erkeğe kadının güçlenmesi eğitimi vermeyi planlıyoruz. Ayrıca, bin kadına yönelik danışman havuzu oluşturmayı ve danışmanlık hizmeti eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Bu süreçte danışmanlarımızın kadınlarımıza mihmandarlık yapmasını önemsiyoruz. Danışmanlık hizmeti ile kadın kooperatifçilerin daha etkili ilerleyeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA