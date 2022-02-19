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Kadın İstihdamının Artırılması Alt Komisyonu'ndan kadın kooperatifi ziyareti - Son Dakika

Kadın İstihdamının Artırılması Alt Komisyonu'ndan kadın kooperatifi ziyareti

19.02.2022 17:56

TBMM Kadın İstihdamının Artırılması Alt Komisyonu üyeleri Sakarya'da faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

TBMM Kadın İstihdamının Artırılması Alt Komisyonu üyeleri Sakarya'da faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Ormanpark'ta düzenlenen toplantıda, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde kurulan TBMM Kadın İstihdamının Artırılması, Kadın Girişimciliğinin,

Kooperatifçiliğinin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Kapsamında Mevcut Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Konulu Alt Komisyonu üyeleri, kentteki kadın kooperatiflerinin ürünlerini inceledi.

Faaliyetler hakkında temsilcilerden bilgi alan komisyon üyeleri, daha sonra sektörün sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Komisyon Başkanı AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, komisyonun tek amacının, kadını güçlendirmek olduğunu söyledi.

Kadın istihdamını arttırmada kooperatifçiliğin önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Atabek, Geyve, Karapürçek ve merkezde Sakarya Büyükşehir Belediyesi himayelerindeki kadın kooperatiflerini ziyaret ettiklerini kaydetti.

Atabek, toplantının amacına işaret ederek, "Kadın kooperatifçiliği nasıl geliştirilir? Kadın kooperatifçiliğinin önündeki engeller nelerdir? Bu anlamda Türkiye Büyük Millet Meclisinden beklentileriniz nelerdir? Bu amaçla toplandık. Sizi dinlemek istiyoruz." dedi.

Komisyonun saha ziyaretleri kapsamında gelecek hafta gerçekleştireceği programlar hakkında bilgi veren Atabek, "Komisyon olarak toplumun her kademesiyle bu alanda, her unsurla sahada görüşmeyi çok önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Atabek, kadınların bir araya gelmesinin tek başına yeterli olmadığını, devlet desteğinin bu anlamda önemli olduğunu vurguladı.

Toplantıya ev sahipliği yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de komisyon üyelerini şehirde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Yüce, Sakarya'da kadınlar tarafından kurulan kooperatiflerin sayısının her geçen gün arttığını belirterek, bu yöndeki desteklerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından kooperatif temsilcileri, komisyon üyelerine sorunlarını, beklentilerini ve taleplerini iletti.

Kadın İstihdamının Artırılması Alt Komisyonu'ndan kadın kooperatifi ziyareti
Kadın İstihdamının Artırılması Alt Komisyonu'ndan kadın kooperatifi ziyareti
Kadın İstihdamının Artırılması Alt Komisyonu'ndan kadın kooperatifi ziyareti
Kadın İstihdamının Artırılması Alt Komisyonu'ndan kadın kooperatifi ziyareti

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Sakarya, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadın İstihdamının Artırılması Alt Komisyonu'ndan kadın kooperatifi ziyareti - Son Dakika


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