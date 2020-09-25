Kadın itfaiyeci çalışma azmiyle örnek oluyor - Son Dakika

Kadın itfaiyeci çalışma azmiyle örnek oluyor

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tek kadın itfaiye eri olarak görev yapan 22 yaşındaki Dilara Özdek, cesareti, azmi ve hırsıyla dikkati çekiyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tek kadın itfaiye eri olarak görev yapan 22 yaşındaki Dilara Özdek, cesareti, azmi ve hırsıyla dikkati çekiyor.

Çocukken oynadığı itfaiye araçlarından etkilenerek itfaiye eri olmaya karar veren Özdek, Yalova Üniversitesindeki eğitiminin ardından bir buçuk yıl önce Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde göreve başladı.

Yangın, doğal afet ve trafik kazası gibi birçok olayda herkesin uzaklaşmaya çalıştığı bölgeye koşarak giden Özdek, 34 erkek meslektaşıyla görevini başarıyla sürdürüyor.

Özdek, itfaiye müdürlüğüne gelen ihbarların ardından alarmın verilmesiyle hızla yangın tulumunu giyiyor, koşarak bindiği itfaiye aracı ile olay yerine ulaşıyor.

Yangın mahallinde kimi zaman hortumun başında, kimi zaman gaz maskesi ile dumanların arasına girerek vatandaşların canını ve malını kurtarmaya çalışan Özdek, azmiyle takdir topluyor.

"Bana 'Koçum benim şuraya sıksana suyu' diyorlar"

Özdek, AA muhabirine, hayallerinin peşinde koşarak itfaiyeci olduğunu söyledi.

Severek yaptığı mesleğinin zorluklarının da bulunduğunu belirten Özdek, "Hem fiziksel hem de psikolojik zorluğu var ama en önemlisi biz burada bireysel bir yarış içerisinde değiliz. Ekip işi yapıyoruz. Yangına giderken bir canlıyı kurtarırken ekip olarak hareket ettiğimiz için zorlukları da hep birlikte atlatıyoruz." dedi.

Olaylara müdahalesi sırasında kendisini görenlerin şaşırdığını anlatan Özdek, şöyle devam etti:

"Genel olarak çok güzel tepkiler alıyorum. Yangına gittiğimde beni hep erkek zannediyorlar. Bana 'Koçum benim şuraya sıksana suyu.' diyorlar. Fakat o kaskı çıkardığınızda sizi kadın olarak görmeleri o kadar gurur verici ki... Hem kendimle hem de bu mesleği yapan kadınlarla gurur duyuyorum. Sürekli eğitimler alıyorum ve kendimi güçlendiriyorum."

Özdek, göreve başladığında çok heyecanlı olduğunu hatta araca binmekte bile zorlandığını dile getirdi.

Göreve başladığı ilk gün trafik kazasına gittiğini belirten Özdek, "Bir kişiyi araçta sıkıştığı yerden çıkarırken psikolojik olarak biraz zorlandım. Daha sonra bir canlıyı kurtardığımız için çok mutlu oldum. Bu anımı hiçbir zaman unutamayacağım." dedi.

Kadın itfaiyeci çalışma azmiyle örnek oluyor

Kırklareli, Lüleburgaz, İtfaiye, Kadın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 11:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadın itfaiyeci çalışma azmiyle örnek oluyor - Son Dakika

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