Kadın jandarma personeli, depremzede çocuğa doğum günü sürprizi yaptı - Son Dakika
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Kadın jandarma personeli, depremzede çocuğa doğum günü sürprizi yaptı

6 saat önce

Elazığ'da kadın jandarma personeli tarafından depremzede Muhammed Soysal'a sürpriz doğum günü yapıldı.

Kadın jandarma personeli, depremzede çocuğa doğum günü sürprizi yaptı, System.String[]

Elazığ'da kadın jandarma personeli tarafından depremzede Muhammed Soysal'a sürpriz doğum günü yapıldı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Kültürpark'ta oluşturulan çadır kentte kalan Soysal ailesinin çocukları Muhammed'in doğum günü olduğunu öğrenen kadın jandarma personeli, sürpriz doğum günü etkinliği düzenledi.

"İyi ki doğdun Muhammed" yazılı pastayla çadıra giren jandarma personeli, 8 yaşına basan Muhammed'in doğum gününü kutladı.

Mumları jandarma personeliyle söndüren Muhammed doğum gününü kutlamanın mutluluğunu yaşadı.

Jandarma, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:20 Kaynak: AA
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