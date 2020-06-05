Kadın jandarmalar, atış eğitimleri ile göreve hazırlanıyor - Son Dakika

JANDARMA Komando Özel Asayiş Komutanlığı bünyesinde görevli kadın jandarma personeli, en zor görevlere atış eğitimleri ile hazırlanıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, kadın jandarma personelinin atış eğitimlerine ilişkin fotoğraf paylaştı. Özel kıyafetleri ile eğitime katılan kadın jandarma personelinin, tabanca ve tüfek ile yaptıkları eğitimlere ilişkin fotoğraflar ilgi gördü. Atışlarda tam isabet sağlayan kadın jandarma personelleri, en zor görevler için eğitimlerini sürdürüyor.