Kadın jandarmalardan yolculuk yapan kadınlara 'karanfilli' sürpriz - Son Dakika

Kadın jandarmalardan yolculuk yapan kadınlara 'karanfilli' sürpriz
08.03.2021 14:33
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli farklı rütbelerdeki kadın jandarmalar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yol uygulamasında kadınlara karanfil hediye ederek, günlerini kutladı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli farklı rütbelerdeki kadın jandarmalar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yol uygulamasında kadınlara karanfil hediye ederek, günlerini kutladı.
Kayseri'de yürüttükleri başarılı çalışmalar ile suçlulara göz açtırmayan Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü de unutmadı. Farklı rütbelerdeki kadın jandarmalar, Ankara yol uygulamasında durdurulan araçlardaki kadınlara karanfil hediye ederek, Dünya Kadınlar Gününü kutladı.
Kadın jandarmaların yaptıkları sürpriz karşısında duygulanan kadınlarda, çok mutlu olduklarını söyleyerek, teşekkür etti. - KAYSERİ
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