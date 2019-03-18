Son Dakika Haberleri: Kadın Judocular, Yükseklik Kampında

Kadın Judocular, Yükseklik Kampında

2 saat önce

Büyük ve Genç Kadın Judo Milli Takımları, Bolu'da kamp yapıyor.

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Büyük ve Genç Kadın Judo Milli Takımları, Bolu'da kamp yapıyor.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kadın sporcular, Gençler Avrupa Kupası ve Büyükler Balkan Şampiyonası'na Bolu Aladağ'daki tesislerde hazırlanıyor.

Milli judocular, yükseklik kampında kondisyon, ağırlık ve randori çalışmaları gerçekleştiriyor.

Genç Kadın Milli Takımı, bu hafta sonu Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek Avrupa Kupası'nda mücadele edecek.

Büyükler Balkan Şampiyonası ise Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 30-31 Mart tarihlerinde yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:45 Kaynak: AA

Bolu, Spor
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