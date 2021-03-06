Kadın kahramanlar sergisi, Türkiye'de ilk kez Gaziantep'te - Son Dakika

Kadın kahramanlar sergisi, Türkiye'de ilk kez Gaziantep'te

06.03.2021 14:22
Kadın kahramanlar sergisi, Türkiye'de ilk kez Gaziantep'te, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Hisart Canlı Tarih Müzesi koleksiyonuna ait eserlerden oluşan Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Kahramanlar Sergisi, Türkiye'de ilk kez Gaziantep'te Panorama 25 Aralık Müzesi'nde açıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Hisart Canlı Tarih Müzesi koleksiyonuna ait eserlerden oluşan Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Kahramanlar Sergisi, Türkiye'de ilk kez Gaziantep'te Panorama 25 Aralık Müzesi'nde açıldı.

Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı dönemlerinde, işgal edilen bir ülkenin ve yok edilmeye çalışılan bir halkın, tüm yokluklara rağmen ağır şartlar altında giriştiği mücadele esnasında Türk kadınının çektiği zorlukları, yüklendikleri sorumlulukları ve gösterdiği kahramanlıkları konu alan serginin, Büyükşehir Belediyesince 25 Aralık Panorama Müzesi'nde açılışı gerçekleştirildi. Açış konuşmalarının ardından sergiyi gezen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve protokol, Hisart Canlı Tarih Müzesi Kurucusu Nejat Çuhadaroğlu'ndan eserler hakkında bilgi aldı.

Sergi kapsamında, Hilal-i Ahmer Cemiyeti (KIZILAY) tarafından kurulan hemşirelik kursları belge ve fotoğrafları, yardım rozetleri ve kartpostalları ile ilk Türk hemşire Safiye Hüseyin Elbi'ye ait madalyalar, mektuplar ayrıca savaş esnasında cephane ve erzak taşıma faaliyetlerini gösteren fotoğraf ve evraklar, fişek fabrikasında çalışan kadın ve çocukların fotoğrafları, kartpostal, aksesuar, rozet, madalya, Şefkat nişanı, mektup, propaganda afişleri, dönemin gazete nüshaları, bilgi belge ve fotoğrafları ziyaretçilerle buluştu.

Sergi açılışına, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Hisart Canlı Tarih Müzesi Kurucusu Nejat Çuhadaroğlu, MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz, AK Parti Kadın Kolları Gaziantep İl Başkanı Feray Yılmaz, Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak ve STK temsilcileri katıldı.

"Müzede kadın kahramanların mücadelesine tanıklık edeceğiz"

Sergi açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Çok özel bir haftadayız. Çok özel bir mekandayız. Bizi Gazi yapan 100'üncü yıldayız. Bizi 100 yıl önce gazi yapan ecdadı rahmet ve minnetle anıyoruz. Müzecilik çok özel bir iş. Herkes müzecilik yapamaz. Bunun için uzman olmak lazım. Bir derdinin olması lazım. Dünyada pek çok müzeyi gezmiş bir kardeşiniz olarak İstanbul'da Nejat beyin müzesini gördüğüm zaman Anteplice dişim kitlendi. Böyle bir müze görmedim. Her şey 1'inci sınıf. O kadar ince şeyler düşünülmüş ki. Bu doğrultuda kendisine de teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sanayici bir aile ortamında büyüyen bir ismin, sergi konusunda bu denli uzmanlaşması bizlere beşeri sermayenin önemini bir kez daha hatırlattı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurduğunda hızlı bir şekilde Anadolu Medeniyetler Müzesi'ni açma kararı aldı. Ülkenin hafızası müzelerdir. Keza kent arşivleri de öyle. Biz buradan ders almazsak geleceğe yön çizemeyiz. O yüzden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle ve minnetle anıyoruz. Biz büyük bir tarihin emanetçileriyiz. Çocuklarımıza, geleceğimize bırakacağımız çok güçlü bir geçmişimiz var. Neden kadın kahramanlar? İnsanlık ve medeniyet tarihine baktığınız zaman Adem ile Havva'dan beri insanoğlu kadınıyla erkeğiyle bu yolculukta beraber. Ama yaşanan tarih ile yazılan tarih arasında bir uyuşmazlık ve eksikliğin olduğunu görüyoruz. Kadın kahramanların, kadın gazilerin, kadın şehitlerin ismi çok fazla dile getirilmiyordu. Ben Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olunca ilk yaptığım iş, Kadın Şehitler Anıtı yapmak oldu. O kadar çok kadın şehidimiz var ki unutmamız, unutturmamız lazım. Anadolu ismini anadan yani kadından alıyor. O nedenle geçmişimize bakarak geleceğimize yol çizmemiz lazım. Tek kanatlı kuş uçamaz. Bizim de geleceğe bırakacağımız en büyük miras bu yolculuğu geleceğe götürmek. Açılışını yaptığımız müzede kadın kahramanlarımızın neler yaptığına tanıklık etme şansına erişeceğiz. Çok özel bir çalışma var burada. İlk kez Gaziantep'e getirdik" dedi.

"Her hafta farklı etkinliklerimiz oluyor"

Gaziantep Valisi Davut Gül 2021 yılının Gaziantep'in kurtuluşunun 100. Yılı olduğunu hatırlatarak, "Bu özel yıl dolayısıyla da her hafta farklı etkinlikler yapılıyor. Bugün de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Büyükşehir Belediyesi ve Nejat Çuhadaroğlu iş birliğinde Kurtuluş Savaşı ve 1. Dünya Savaşı'nda mücadele veren kadın kahramanlar sergisi ziyaretçilerine açılıyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de ilk kez Gaziantep'te"

Hisart Canlı Tarih Müzesi Kurucusu Nejat Çuhadaroğlu serginin 2 ay boyunca Gaziantep'te kalacağını söyleyerek, "Bizim için çok önemli bir gün. Özellikle Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve ekibine teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Türkiye'de ilk kez kadın kahramanlar sergisine Gaziantep ev sahipliği yapıyor. Bu sergi inşallah önümüzdeki zamanlarda diğer şehirlerimizde de sergilenecek. Bütün yetkililere ilgi alaka ve hassasiyetlerinden dolayı müteşekkirim. İstanbul'da Hisart Canlı Tarih ve Diaroma Müzesi'nin sahibiyim. Müzemi ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin sayesinde bu müze bugün Gaziantep'te ziyaretçileriyle buluşacak" diye konuştu.

Sergi açılışının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - GAZİANTEP

Kadın kahramanlar sergisi, Türkiye'de ilk kez Gaziantep'te
Kadın kahramanlar sergisi, Türkiye'de ilk kez Gaziantep'te
Kadın kahramanlar sergisi, Türkiye'de ilk kez Gaziantep'te

Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Gaziantep, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kadın kahramanlar sergisi, Türkiye'de ilk kez Gaziantep'te - Son Dakika


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