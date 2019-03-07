Kadın kanserlerinin yüzde 5’i HPV virüsüne bağlı
1 saat önce
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Murat Gültekin, tüm erkek kanserlerinin yüzde 1'inin, kadın kanserlerinin ise yüzde 5'inin HPV virüsü ile doğrudan bağlantılı olduğunu bildirdi.
Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Murat Gültekin
, tüm erkek kanserlerinin yüzde 1'inin, kadın kanserlerinin ise yüzde 5'inin HPV virüsü ile doğrudan bağlantılı olduğunu bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:10
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