Son Dakika Haberleri: Kadın kanserlerinin yüzde 5’i HPV virüsüne bağlı

Kadın kanserlerinin yüzde 5’i HPV virüsüne bağlı

1 saat önce

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Murat Gültekin, tüm erkek kanserlerinin yüzde 1'inin, kadın kanserlerinin ise yüzde 5'inin HPV virüsü ile doğrudan bağlantılı olduğunu bildirdi.

Kadın kanserlerinin yüzde 5’i HPV virüsüne bağlı, System.String[]
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Murat Gültekin, tüm erkek kanserlerinin yüzde 1'inin, kadın kanserlerinin ise yüzde 5'inin HPV virüsü ile doğrudan bağlantılı olduğunu bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:10 

Ekonomi
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