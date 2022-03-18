Kadın kapkaççıyı kovaladı, yolcular ise film gibi izledi... O anlar kamerada - Son Dakika

Kadın kapkaççıyı kovaladı, yolcular ise film gibi izledi... O anlar kamerada

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da otobüsteki kadın yolcunun telefonunun elinden alınarak kaçan zanlı güvenlik kamerasına yansıdı. Kadın yolcu kaçkaççıyı kovalayıp telefonunu almaya çalışırken yolcular ise olup bitenleri film gibi izledi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, halk otobüsüne binen kadını takip eden M.A. isimli kapkaççı, kadın koltukta oturup telefon konuşmasını bitirdikten sonra elindeki telefonu alıp kaçtı. Otobüsün güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde yüzü maskeli ve kapşon takan zanlıyı tutmaya çalına kadın, otobüsteki demire çarparak yere düştü. Diğer yolcuların şaşkın bakışları arasında kaçan zanlı, motosiklete binerek uzaklaşmaya çalıştı. Telefonunu kaptıran kadın da motosikletin arkasından koşmasına rağmen yakalayamadı. Çevredeki ve otobüsteki kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.