Kadın kasap erkek meslektaşları ile yarışıyor - Son Dakika

Kadın kasap erkek meslektaşları ile yarışıyor

03.01.2021 11:32

Kadın kasap erkek meslektaşları ile yarışıyor Malatya'nın kasap ablası Malatya'da 20 yıl önce ağabeyine yardım ederek başladığı kasapta şimdi bir usta olan Nuray Vanlı Körpe, kentin tek kadın kasabı olarak kasaplık sektöründe başarısıyla öne çıkıyor.

Kadın kasap erkek meslektaşları ile yarışıyor

Malatya'nın kasap ablası

MALATYA - Malatya'da 20 yıl önce ağabeyine yardım ederek başladığı kasapta şimdi bir usta olan Nuray Vanlı Körpe, kentin tek kadın kasabı olarak kasaplık sektöründe başarısıyla öne çıkıyor.

2001 yılında ağabeyinin açtığı kasapta yardıma başlayan Nuray Vanlı Körpe, ilk başlarda müşterilerinin düşüncelerinden çekinse de sonradan kasaplık mesleğini ilerletti. Etleri özen ve titizlikle keserek isteğe göre ustalıkla hazırlayan kadın kasap Körpe, 2001 yılından beri kasaplık mesleğini severek yaptığını söyledi.

İlk başlarda çekindiği için 2 yıl dolap arkasında çalıştığını anlatan Nuray Vanlı Körpe, ev hanımlarına da çağrıda bulunarak mutlaka bir işle uğraşmasını tavsiye ediyor. Çalışmanın ve kendi ayaklarının üzerinde durmak kadar güzel bir şeyin olmadığını dile getiren Körpe, "Benim en büyük hayalim ise bu meslekte daha ileriye gitmek. Ünlü kasapları görüyorum, neden ben de onlar gibi olmayayım diyorum. Eti tezgaha dizerken bile araştırırım 'acaba nasıl daha iyi yapabilirim', kendimi ilerletmek istiyorum" diye konuştu.

Kasaba gelen müşteriler ise Nuray ustanın mesleğinde oldukça başarılı olduğunu söyleyerek, burayı tercih ettiklerini belirttiler.

Kadın kasap erkek meslektaşları ile yarışıyor
Kadın kasap erkek meslektaşları ile yarışıyor
Kadın kasap erkek meslektaşları ile yarışıyor
Kadın kasap erkek meslektaşları ile yarışıyor
Kadın kasap erkek meslektaşları ile yarışıyor
Kadın kasap erkek meslektaşları ile yarışıyor

Malatya, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kadın kasap erkek meslektaşları ile yarışıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs aşılaması ne zaman başlayacak, aşı ne kadar süre koruyacak? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin KDK'den sağlık çalışanlarına salgın döneminde yapılan ek ödemeye ilişkin tavsiye kararı Türk bilim insanlarından müthiş icat! Evde idrarla yapılan koronavirüs testi 15 saniyede sonuç veriyor Önce dakikalarca yumruk yumruğa kavga ettiler, ardından sarılıp yollarına devam ettiler ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz'den mutasyon uyarısı: İki kere önlem alın Kendisine emanet edilen evi soyan kiracı, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı
Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı         
11:38
Cayır cayır yanan evde, 90 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti Cayır cayır yanan evde, 90 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti         
10:41
Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9 Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9         
10:20
Memur ve emeklinin maaş zammı yarın açıklanacak enflasyon oranıyla netlik kazanacak Memur ve emeklinin maaş zammı yarın açıklanacak enflasyon oranıyla netlik kazanacak         
10:18
Yılbaşı gecesi kadın kılığına girip 5 milyonluk lüks aracı çaldı! O anlar kamerada Yılbaşı gecesi kadın kılığına girip 5 milyonluk lüks aracı çaldı! O anlar kamerada         
09:27
"Aşı olmayan vatan hainidir, onlara kız vermeyeceğiz" diyen Prof. Sönmez'e dava açıldı         
09:03
The Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı The Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "2021'in hikâyesini belirleyecek 12 lider" listesine seçti         
08:17
Alkollü sürücü koyun sürüsüne çarptı: 2 kişi yaralandı, 21 koyun telef oldu Alkollü sürücü koyun sürüsüne çarptı: 2 kişi yaralandı, 21 koyun telef oldu         
01:56
Exxen'de yer alan hatalar sonrası Acun Ilıcalı açıklama yapmak zorunda kaldı: Aşırı yoğunluktan kaynaklandı Exxen'de yer alan hatalar sonrası Acun Ilıcalı açıklama yapmak zorunda kaldı: Aşırı yoğunluktan kaynaklandı         
22:39
Toprağa gömülü olarak bulunan çiftin ölümü ile ilgili korkunç detay! Çok kan akmasın diye leğene koymuşlar Toprağa gömülü olarak bulunan çiftin ölümü ile ilgili korkunç detay! Çok kan akmasın diye leğene koymuşlar         
21:27
Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak         
21:12
Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu         
21:09
Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı         
19:29
Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu         
13:06
Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı         
12:46
Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi         
09:51
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2021 11:50:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadın kasap erkek meslektaşları ile yarışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei