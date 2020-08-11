Kadın kasap erkeklere taş çıkartıyor - Son Dakika

Kadın kasap erkeklere taş çıkartıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir marketin kasap reyonunda çalışan kadın kasap ustası, erkek kasaplara adeta taş çıkarıyor.

Kahramanmaraş'ta 3 çocuk annesi Ayşe Hançer, daha önce aşçı yardımcılığı görevini bırakıp bir marketin kasap reyonunda çalışmaya başladı. Kasap işi ile adeta erkeklere taş çıkaran Hançer, bıçakları bileleyip etleri tek tek kesiyor. Temizliğe önem verdiğini ve markette 9 aydır kadın kasap olarak müşterilerine hizmet verdiğini ifade eden Ayşe Hançer, "3 çocuk annesiyim, kasap reyonunda 9 aydır çalışıyorum, işimi severek ve isteyerek yapıyorum. Herkes kolayı başarabilir ancak ben zoru başarmak istedim ve marketin kasap reyonunda işe başladım. Rahat ve temiz çalışarak müşterilerimle ilgileniyorum zor olan ve genelde erkeklerin yaptığı işi severek yapıyorum. İnsanlar ilk kasap reyonunda beni gördüklerinde şaşırıyorlar ve tepkileri çok güzel oluyor. Zaman zaman zorlanıyorum ama severek yaptığım için başarıyorum" dedi.

Merve Koçer isimli bir müşteri ise, "Genellikle kasap denince aklımıza erkekler gelir ve o şekilde alışmışızdır. Ama kadınlarımız bu şekilde hem hijenle birleştiren ve hizmet veren marketimize de teşekkür ederiz" dedi.

Kadın kasabın hizmet vermesi vatandaşların beğenisini kazandığını söyleyen market müdürü Fatih Görgel ise, "Arkadaşımız, erkeklere adeta taş çıkarırcasına işini severek yapmaktadır. Erkek kasaplarımızı kötülemiş olmuyoruz ancak bazı müşterilerimiz bayan müşterilerimizi tercih etmek istiyorlar" dedi.