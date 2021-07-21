Kadın kasaplar erkeklere taş çıkarttı - Son Dakika

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 21 noktada kurban kesimi yapılırken, kadınlar erkeklere kasaplıkta meydan okudu. Özellikle büyükbaş hayvanlar erkekler tarafından kesilip yüzülürken, kadınlarda etleri kemiklerinden ayırmada görev aldı.

Burhaniye'de Belediye ile Tarım ve Orman Müdürlüğünün belirlediği 21 noktada kurban kesimi yapılırken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Büyükbaşlarda kesim ve yüzme işi erkekler tarafından yapılırken, etlerin kemiklerinden ayrılmasında da kadınlar görev aldı. Bu güne kadar tarlalarda alışan kadınların kemikten et ayırmadaki marifetleri kasapları kıskandırdı. Kadınların çok çalıştıklarını anlatan Kemal İşi, "Kadınlarda kasap olmuş, kadınlar olmasa bu iş bitmez öyle görünüyor. Çok iyi bir şey olmuş. Kendilerini kutluyorum" dedi.

İsmail Biçer ise, "Ben burada işçiyim. Bu gün burada çalışıyoruz. Tarladaki kadınların desteği ile bunu başardık. Kurban bayramında bu iş bu kadar olur" diye konuştu. - BALIKESİR