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Kadın katiline 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan dava açıldı

6 saat önce

Kayseri'nin Talas ilçesinde 2 çocuk annesi olan Çiğdem Tokgöz'ü defalarca bıçaklayarak öldüren ve tutuklanan zanlı hakkında savcılık iddianameyi hazırladı.

Kadın katiline 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan dava açıldı, System.String[]

Kayseri'nin Talas ilçesinde 2 çocuk annesi olan Çiğdem Tokgöz'ü defalarca bıçaklayarak öldüren ve tutuklanan zanlı hakkında savcılık iddianameyi hazırladı. tutuklandı. Savcı, ayrılmak istediği için kadını öldüren zanlı hakkında, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek insan öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla istemiyle iddianame hazırladı.


Talas ilçesinde 28 Ekim'de meydana gelen olayda iddiaya göre birlikte yaşayan Aslan A. ile Çiğdem Tokgöz arasında tartışma çıktı. Şiddetlenen tartışma sonrası Aslan A., mutfaktan aldığı bıçak ile Tokgöz'ü defalarca bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Tokgöz, olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Aslan A. ise kısa sürede Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalandı. Tokgöz'ün cansız bedeni morga kaldırıldı. Aslan A'.nın Emniyet'teki sorgusunun sürdüğü, 2 çocuk annesi olan Çiğdem Tokgöz ile yaklaşık 5 yıldır birlikte yaşadıklarını ve kadının ayrılmak istediği için tartıştıkları iddia edildi.


Savcı, ayrılmak istediği için kadını öldüren zanlı hakkında, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek insan öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla istemiyle iddianame hazırladı. İddianameyi kabul eden Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince sanık hakkında dava açıldı. İddianamede sanığın Bünyan'da çiftçilik yaptığını, evli ve çocukları olduğunu ancak Çiğdem Tokgöz'ün de 5 yıldır sevgilisi olduğunu ve olay gecesi yaşanan kavga sonrası dayanamayarak bıçakla saldırdığını anlattığı öğrenildi.


Sanık Aslan A.'nın önümüzdeki günlerde Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:20 Kaynak: İHA
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