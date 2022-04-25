Kadın, kavga ettiği manava uzun bir sopayla saldırdı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Kadın, kavga ettiği manava uzun bir sopayla saldırdı... O anlar kamerada

25.04.2022 10:35

Kadın, kavga ettiği manava uzun bir sopayla saldırdı.

Kadın, kavga ettiği manava uzun bir sopayla saldırdı... O anlar kamerada

Esenyurt'ta çıkan kavgada kadının yakınları manavı darp etti

İSTANBUL Esenyurt'ta manavdan sebze almaya giden bir kadın ile dükkan sahibi arasında kavga çıktı. Kavgada kadın, manava uzun bir sopayla saldırırken, olaya karışan kadının yakınları da manavı darp etti. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, manava alışveriş yapmaya gelen kadın ile manav sahibi arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Olay büyüyerek önce sözlü daha sonra kavgaya döndü. Bu sırada manav sahibi, iddiaya göre kadını iterek dışarıya çıkmasını söyledi. Buna sinirlenen kadın çevredeki akrabalarını çağırdı. Akrabalarının da geldiğini gören kadın, elindeki sopa ile manava saldırdı. Manavın kavgada yaralanmadığı öğrenildi.

Manavı tekme tokat dövdüler

Kadının saldırıya geçmesini fırsat bilen yakınları da manava saldırarak dövmeye başladı. Saldırı karşısında karşı koyamayan manav, zor anlar yaşadı. Çevredeki vatandaşların ise olayı film izler gibi izlediği görüldü. Olay kısa bir süre sonra sona erirken kavga anları bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kadın, kavga ettiği manava uzun bir sopayla saldırdı... O anlar kamerada
Kadın, kavga ettiği manava uzun bir sopayla saldırdı... O anlar kamerada
Kadın, kavga ettiği manava uzun bir sopayla saldırdı... O anlar kamerada
Kadın, kavga ettiği manava uzun bir sopayla saldırdı... O anlar kamerada

YORUMLAR
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Esenyurt, Manav, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadın, kavga ettiği manava uzun bir sopayla saldırdı... O anlar kamerada - Son Dakika


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