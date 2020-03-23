Kadın Kaymakam Büyüknalçacı, yaşlılara ihtiyaçlarını bizzat götürdü - Son Dakika
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Kadın Kaymakam Büyüknalçacı, yaşlılara ihtiyaçlarını bizzat götürdü

6 saat önce

Malatya'nın Yazıhan ilçesi Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, yaşlılara ihtiyaçlarını bizzat götürdü.

Kadın Kaymakam Büyüknalçacı, yaşlılara ihtiyaçlarını bizzat götürdü, System.String[]

Malatya'nın Yazıhan ilçesi Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, yaşlılara ihtiyaçlarını bizzat götürdü.


Bakanlığın aldığı karar gereği, korona virüs salgınını önlemek amacıyla, 21 Mart.2020 günü saat 24.00'dan itibaren uygulanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalık nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanınca yaşlıların ihtiyaçları karşılanmaya başladı.


Vatandaşların ihtiyaçlarını giderecek kimsesinin olmadığı Kaymakamlık tarafından tespit edilenlere Emniyet, Jandarma ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekiplerince gerekli yardımlar yapılmaya başlandı.


Yazıhan ilçesi Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, yaşlılara bizzat ihtiyaçlarını götürerek, onlarla uzaktan, fazla yaklaşmadan da olsa sohbet etti. - MALATYA

21 Mart, Yazıhan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:51 Kaynak: İHA

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