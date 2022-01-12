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Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı - Son Dakika

Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı

12.01.2022 19:05

Malatya'da bir şahıs, takip ettiği kadını sokak arasında kıstırıp taciz etti. O sırada kadın çantasında taşıdığı ekmek bıçağını şahsın bacağına sapladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahıs hastaneye kaldırırken polisler de kadını, ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Malatya Caddesi 1. Ara Çıkmazı üzerindeki bir durakta hastaneye gitmek için otobüs bekleyen İ.K'ye aracı ile yaklaşan M.B, genç kadını taciz etmeye başladı.

EKMEK BIÇAĞIYLA BACAĞINDAN YARALADI

Durumdan rahatsız olan genç kadın bölgede bulunan ikametine doğru ilerken M.B, peşinde gittiği İ.K'yi taciz etmeyi sürdürdü. Ara bir sokağa girdiklerinde M.B, genç kadına saldırırken, İ.K. ise çantasında çıkardığı ekmek bıçağı ile M.B'yi bacağından yaraladı. Polis ekiplerini arayan genç kadın yardım isterken olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞAHIS HASTANEYE, KADIN KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler genç kadını ekip aracına alırken yaralı şahıs ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan M.B'nin daha önceden de İ.K'ye yönelik taciz girişimlerinde bulunduğu genç kadın tarafından polis ekiplerine belirtilirken, olayda kullanılan bıçakla birlikte gözaltına alınan genç kadın polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı
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Malatya, Polis, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı - Son Dakika
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