Kadın kılığına giren şahıs polisleri harekete geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Kadın kılığına giren şahıs polisleri harekete geçirdi

21.07.2022 23:01
Kadın kılığına giren şahıs polisleri harekete geçirdi

Esenyurt'ta akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs, elbiseli ve baş örtüsüyle "kadın kılığında" gezmesi polisleri harekete geçirdi.

Esenyurt'ta akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs, elbiseli ve baş örtüsüyle "kadın kılığında" gezmesi polisleri harekete geçirdi. Çok sayıda ihbar alan polis ekipleri, şahsı yakalayıp gözaltına alırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Talatpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli erkek şahsın sokaklarda gezdiği ihbarını alan polisler harekete geçti. Vatandaşların, "kadın elbisesi giymiş, başı kapalı" bir erkek şahsın sokaklarda dolaştığını söylemesi üzerine polis ekipleri çalışma yaptı. Bir iş yerinin önünde denk gelinen şüpheli şahıs, önce sözlü bir şekilde uyarılarak üstünü çıkarıp ellerini başının üstüne konması istendi. Üstündeki elbiseyi çıkarıp, kafasındaki örtüyü çıkaran şahıs kıskıvrak gözaltına alındı. GBT (Genel Bilgi Tarama) yapılan şüphelinin akli dengesi yerinden olmayan bir şahıs olduğu tespit edildi. Kısa süreli paniğin ardından şahıs, serbest bırakıldı.

"Başörtü takmıştı"

Olay anında sokakta bulunan Sevgi Laçin, "25 -30 yaşlarında bir erkek başörtü takmıştı tanınmamak için. Buraya doğru geldikten sonra polislerde geldi. Polisler şahsı burada yakaladılar. Polislerin yaptığı aramada sırt çantasında bazı çöpler, gömlek, pantolon birde beyaz spor ayakkabı çıktı. Polislerin yaptığı aramada tehlikeli her hangi bir şey bulmadıkları için serbest bıraktılar. Yabancı uyrukluydu galiba derdini anlatamıyordu. Türkçesi iyi değildi. Kendisini ifade etmekte zorlanıyordu" şeklinde konuştu.

Öte yandan, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Esenyurt istihdam merkezi 41 bin kişi işe yerleşti Esenyurt istihdam merkezi 41 bin kişi işe yerleşti Esenyurt'ta sokak ortasına dehşete düşüren görüntü Esenyurt'ta sokak ortasına dehşete düşüren görüntü
Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadın kılığına giren şahıs polisleri harekete geçirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:01 İspanya'da 14 bin hektar alanı etkisine alan yangında Hollandalı firmadan itiraf: Yangın, firmaya bağlı yerel bir işletme yüzünden çıktı
21:24 Ebru Gündeş'in sevgilisinin Bahar Candan'a 24 milyon TL gönderdiği ortaya çıktı
21:00 Ukrayna'da bekletilen 25 milyon ton tahıl krizi çözüme kavuşuyor! Taraflar yarın Dolmabahçe'de anlaşma imzalanacak
20:53 Yoğun trafikten sıkılan kadın aracın üstüne çıkıp twerk yaptı!
20:12 İtalya'ya Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti! Erken seçim yapılacak
19:58 İsrail'de feci olay! Havuzun ortasında oluşan delik iki kişiyi yuttu
19:55 Erdoğan'ın başkanlığında yapılan MGK Toplantısı bitti! Önemli bildiride Yunanistan ayrıntısı
19:52 Ankara'da yapılan bağımlılıkla topyekûn mücadele çalıştayında TRT eleştirisi: Alkol reklamı yapılıyor
19:18 Bilim insanlarının tüylerini ürperten keşif! Kızıldeniz'in göbeğindeki delik içine gireni saniyesinde öldürüyor
19:04 Balıkesir 4.6 şiddetindeki depremle sarsıldı! İstanbul'un çevre illerden de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 23:01:53. #1.13#
SON DAKİKA: Kadın kılığına giren şahıs polisleri harekete geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement