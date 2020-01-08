Kadın kılığına girip, 260 bin liralık cep telefonu çaldılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadın kılığına girip, 260 bin liralık cep telefonu çaldılar - Son Dakika

Kadın kılığına girip, 260 bin liralık cep telefonu çaldılar

6 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, kadın kılığına girerek, bir iş yerinden 260 bin lira değerinde cep telefonu çalan 2 kişinin kaçma anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kadın kılığına girip, 260 bin liralık cep telefonu çaldılar, System.String[]

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, kadın kılığına girerek, bir iş yerinden 260 bin lira değerinde cep telefonu çalan 2 kişinin kaçma anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Şehit Duran Mustafa Mahallesi'nde meydana geldi. Cep telefonu bayisine gelen kadın kılığına girmiş 2 kişi, buradan 260 bin lira değerinde 128 cep telefonu çaldı. Telefonları ellerindeki poşetlere dolduran şüphelilerin kaçma anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İhbar üzerine, soruşturma başlatan polis, şüphelilerden hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası olan  E.D.'yi (46) yakaladı. Şüphelilerin yakalanmamak için kadın kılığına girip, başörtüsü taktıkları öğrenildi.

Polis, olaya karışan diğer şüpheliyi arıyor.


Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:22 Kaynak: DHA
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