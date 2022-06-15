Kadın kılığına girip hırsızlık yaptı; o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Kadın kılığına girip hırsızlık yaptı; o anlar kameraya yansıdı

15.06.2022 10:02
Kadın kılığına girip hırsızlık yaptı; o anlar kameraya yansıdı

Esenyurt'ta kadın kıyafetleri giyerek bir işyerinin bahçesinden sandalye ve masa ayağı çalan şahıs, olayın ardından kayıplara karıştı.

Esenyurt'ta kadın kıyafetleri giyerek bir işyerinin bahçesinden sandalye ve masa ayağı çalan şahıs, olayın ardından kayıplara karıştı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızın o anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Cumhuriyet Mahallesinde yaşandı. İddialara göre, kadın kılığına giren bir şahıs, kadın kuaförüne ait bir işletmenin bahçesinde girdi. Burada bulunan sandalye ve demir masa ayaklarını büyük bir rahatlık ile çalan şahıs olayın ardından kayıplara karıştı. Yaşanan o sıra dışı hırsızlık anları ise saniye saniye işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"İLK İZLEDİĞİMDE HALTERCİ SANDIM"

Yaşanan hırsızlığı anlatan işyeri sahibi Merve Akkoyun, "Sabah işyerine geldim ve bahçede duran ahşap masamın ayağının ve sandalyelerimin yerinde olmadığı gördüm. Kadın kılığına girdiğini düşündüğüm erkek bir hırsız bu eşyalarımı çalmış. İşin ilginç yanı hırsız bir tutuşta kaldırarak götürüyor eşyaları. Bu sebeple erkek olduğunu düşünüyorum hırsızın. Görüntüleri izlediğimde şahsın halterci olduğunu düşündüm. O kadar zayıf bir insan nasıl o demiri kaldırabildi. Onu da geçtim bahçenin içinden nasıl zorlanmadan çıkarabildin. Bu durum beni gerçekten ürküttü, kameranın caydırmaması ise daha da fazla korkutucu gerçekten. Çabuk paraya dönüştürebileceği şeyleri çalmış. Masanın demir ayaklarını ve sandalyeleri gitmiş. Bu eşyaları hurdacıya satıp hızlı para kazanmak istiyorlar diye düşünüyorum" dedi.

(Hakan Polat - Erdal Can İçelli - Şaban Tektaş - İHA)

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın kılığına girip hırsızlık yaptı; o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

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