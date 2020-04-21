Kadın kılığına girip iki evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de, kadın giysileri giyerek iki evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selimiye Mahallesi'ndeki bir evden fotoğraf makinesi ve cep telefonu, Raufbey Mahallesi'ndeki bir evden de cep telefonu, tablet ve bir miktar para çalındığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları incelemede iki hırsızlık olayını da S.D.Ç'nin kadın giysileri giyerek gerçekleştirdiğini belirledi.

Adresi tespit edilen şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.

Öte yandan, daha önce de hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen S.D.Ç'nin, demir korkuluklu pencereden hırsızlık amacıyla bir evin üst katına tırmanması güvenlik kamerasına yansıdı.