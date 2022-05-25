Kadın kılığına girip kızının sevgilisine randevu veren baba öldürüldü - Son Dakika
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Kadın kılığına girip kızının sevgilisine randevu veren baba öldürüldü

25.05.2022 10:07

Adana'da 17 yaşındaki kızının sevgilisi olduğunu öğrenen baba, sosyal medyadan kadın kılığına girip genç ile randevulaşarak, buluşma yerinde çıkan çatışmada öldürüldü.

Adana'da 17 yaşındaki kızının sevgilisi olduğunu öğrenen baba, sosyal medyadan kadın kılığına girip genç ile randevulaşarak, buluşma yerinde çıkan çatışmada öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, 19 Mayıs günü saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mesut Toprak (37), 17 yaşındaki kızı D.T.'nin İsmail Y. (25) ile sevgili olduğunu öğrendi. Toprak'ın kızından ayrılmasını istediği İsmail Y., kıza cep telefonundan mesaj atıp, aramaya devam etti. Bunun üzerine Toprak, 'Ahsen' ismiyle sahte bir genç kadın sosyal medya hesabı oluşturup, İsmail Y. ile görüşmeye başladı. Toprak, bu hesap üzerinden İsmail Y.'yi "Cansu isminde bir arkadaşım var. Seninle tanışmak istiyor" diyerek oturduğu mahalleye çağırdı. İsmail Y. ise Cansu isminde kişiyle buluşacağını zannedip, arkadaşları Muhammet Emin Ö. (21) ve İbrahim A. (24) ile birlikte otomobille Toprak'ın söylediği sokağa gitti.

Elinde tabancayla sokakta bekleyen Toprak, İsmail Y.'nin geldiğini görünce peş peşe ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar otomobile isabet etmedi. Bu sırada İsmail Y.'nin yanındaki Muhammet Emin Ö. de torpido gözündeki tabancayla otomobilden ateş açtı. Zanlının tabancasından çıkan kurşunlar, Toprak'ın bacağına ve başına isabet etti. Toprak kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine sokağa giden sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Toprak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise kimliklerini belirlediği şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheliler, adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerden İsmail Y., "İnternet üzerinden Cansu isminde bir kadınla tanıştım. Buluşmak istediğini belirtince, söylediği adrese gittim. Sokakta bekleyen bir kadın görmeyince hızlıca ayrıldım. Bu sırada bir kişi tabancayla ateş açtı. Otomobilin torpidosunda tabanca vardı. Muhammet de onu alıp, sıktı. Sonra da tabancayı bana verdi" dedi.

İsmail Y.'nin tabancayı verdiği diğer arkadaşı Mustafa B. de (24) gözaltına alındı.

Katil zanlısı Muhammet Emin Ö. ise "İsmail, kız arkadaşıyla buluşacağını söyledi. Hep birlikte söylediği adrese gittik. Sokakta silah sesleri geldi ancak kimin sıktığını bilmiyorum" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammet Emin Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, İsmail Y., İbrahim A. ile Mesut B. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya - İHA)

Kadın kılığına girip kızının sevgilisine randevu veren baba öldürüldü
Kadın kılığına girip kızının sevgilisine randevu veren baba öldürüldü
Kadın kılığına girip kızının sevgilisine randevu veren baba öldürüldü
Kadın kılığına girip kızının sevgilisine randevu veren baba öldürüldü

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Kaynak: İHA

Mayıs, Medya, Adana, Silah, Güncel, Son Dakika

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