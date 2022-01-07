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Kadın kılığında komşusuna çekiçle saldıran zanlı serbest! Mağdur ise evine giremiyor - Son Dakika

Kadın kılığında komşusuna çekiçle saldıran zanlı serbest! Mağdur ise evine giremiyor

07.01.2022 11:46
Kadın kılığında komşusuna çekiçle saldıran zanlı serbest! Mağdur ise evine giremiyor

Küçükçekmece'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kadın kılığına giren bir kişi üst katında oturan 4 çocuk annesi kadına çekiçle saldırıp hastanelik etti. Daha sonra kıyafetlerini değiştirip talihsiz kadını bir de hastaneye götürdü. O saldırgan bugün serbest bırakıldı

Polis ekipleri, 3 Ocak'ta Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir apartmandan çekiçle bir kadının yaralandığı ihbarını aldı. İddialara göre ekipler, yapılan inceleme sonucunda Naciye O.'nun (54) üzerinde pardösü, başında eşarp bulunan bir erkek tarafından, çekiçle darp edildiği ve Naciye O.'nun karşı koyması sonucu olay yerinden kaçarak uzaklaştığını belirledi.

Kadın kılığında komşusuna çekiçle saldıran zanlı serbest! Mağdur ise evine giremiyor

Olay şu şekilde gerçekleşti; 4 çocuk annesi Naciye Olgusay (52), pazartesi günü eşi ve çocukları işe gittikten sonra saat 11.00 sularında kendisine kahvaltı hazırladı. 20 dakika sonra kapı zili çaldı. Kapıyı açtı, önünde pardösülü ve yüzü tülbentle kapalı biri belirdi.

EVİNİN KORİDORUNDA BOĞUŞTU

Karşısında gördüğü şey karşısında korkan kadın, kapıyı kapatma çalıştı ancak şahıs engelledi. Ardından da elindeki çekiçle kadının kafasına vurmaya başladı. Saldırganla evinin koridorunda bir süre boğuşan kadın, kendisini apartmanın merdivenlerine attı. Peşinden gelen şüpheli, bu defa kadını merdivenlerde sıkıştırıp çekiçle vurmaya devam etti.

KAFASINA 13 DEFA ÇEKİÇLE VURDU

Çığlıkları duyan komşular kapıya çıkınca zanlı kaçtı. Yaralanan Naciye Olgunsay, komşuları tarafından hastaneye kaldırdı. Kafasında 13 tane çekiç darbesi tespit edilen yaralıya 10 dikiş atıldı.Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen kadın, karakola gidip şikayetçi oldu.

Kadın kılığında komşusuna çekiçle saldıran zanlı serbest! Mağdur ise evine giremiyor

"BİRDEN ÖNÜMDE BELİRDİ"

Olgunsay, yaşadıklarını ise şöyle anlattı: Saat 11.00'di, kahvaltımı hazırlarken zile basıldı. Ben de dış kapıyı açtım. Bazen torunum ziyaret eder, yine o geldi sandım. Kapı dürbününde bakmadım, evimin kapısını da direkt açtım. O anda kapıya biri yapıştı. Kafasına tülbent dolamış. Üzerinde pardösü vardı. Onu görünce çok korktum, kapıyı itmeye çalıştım. Kötülük yapmaya geldiğini anladım ve kapıyı ittim ama o da itti. Kapıyı ittiği gibi kafama çekici indirdi.

"SADECE KAFAMA VURUYORDU"

Beni koridorun yarısına kadar itti. Peş peşe vurmaya başladı. O anda ne yapayım, ne edeyim derken, aklım başımdayken kendimi apartmanın merdivenine attım ki birileri sesimi duysun. Yukarı komşuya çıkmaya çalıştım ama beni tekrar merdivenin köşesine sıkıştırdı. Konuşmuyor, bir şey demiyor, sadece kafama vuruyor, başka bir yerime de vurmuyor. Ha bire çekici kafama indiriyor.

Kadın kılığında komşusuna çekiçle saldıran zanlı serbest! Mağdur ise evine giremiyor

ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA BAĞIRDI

25 yıldır aynı sokakta oturuyoruz. Hiç kimseyle bugüne kadar problem yaşamadık. Husumetlimiz yok. Şahsı hiç tanımam. Doktor 13 tane çekiç izi var dedi, 6 tanesi tam yara, 7 tanesi ise ezik... O anda sayamadım ama devamlı kafama vurdu. Bağırdım ama o ağzıma vurdu. Ben bağırıyorum 'kurtarın beni' diye. Alt ve üst komşular 'ne oluyor?' deyince, o da çekici önüme attı ve ağır ağır yürümeye başladı. Öyle telaşlı falan değildi, ben de çekici peşinden attım.

"BÖYLE BİR KORKU YOK"

Evden bir şey de çalmadı. Zaten koridora kadar girdi. Kadın mı, erkek mi bilmiyorum. Yüzünü iyice tülbentle dolamış. Yüzü falan kapalı görünce çok korktum. Böyle bir korku yok. Karşı komşu kendi arabasıyla hastaneye götürdü. 10 tane dikiş, çok sayıda da zımba attılar. Başta, birinin yüzünü kapatıp şaka yaptığını zannettim. Ama kafama çekici indirince bu 'Beni öldürmeye gelmiş' dedim. Korkudan eve giremiyorum. Yaşadığım dehşet her gece gözlerimin önüne geliyor.

50 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Öte yandan, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, parmak izi ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. 24 saatte yaklaşık 50 güvenlik kamerası izlendi, şüphelinin giriş ve çıkış yapabileceği çevredeki bütün sokaklarda araştırma yapıldı.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ ŞOKE ETTİ

Ekipler de mağdur kadın da saldırganın kimliğini öğrenince şoke oldu. Şüpheli, Olgunsay'ın alt komşusu Vefa E. çıktı. Zanlı, saldırıdan sonra kendi dairesine girdiği ve hemen üzerini değiştirdiği, ardından da yaraladığı kadını hastaneye götürmek için yardım ettiği belirlendi. Vefa E'yi el veren şey ise değiştirmediği ayakkabıları oldu. Gözaltına alınan şahıs, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. O saldırgan bugün serbest bırakıldı.

BAKKALA BİLE GİTMİŞ

Bu arada, zanlının kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler şöyle: Mor pardösülü Vefa E, saldırıdan sonra apartmandan çıkıp hızla koşuyor. Üç sokak öteye gidip kuytu bir yerde kıyafetlerini bir torbanın içine koyuyor. Daha sonra poşeti bir sokak ilerideki çöp konteynerine atıyor. Evinin yakınındaki bakkaldan alışveriş yapıp binaya giriyor. Elindeki alışveriş torbasıyla da Olgunsay'a hastaneye götürülmesi için yardım ediyor.

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Küçükçekmece, Saldırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadın kılığında komşusuna çekiçle saldıran zanlı serbest! Mağdur ise evine giremiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadın kılığında komşusuna çekiçle saldıran zanlı serbest! Mağdur ise evine giremiyor - Son Dakika
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