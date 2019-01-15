Son Dakika Haberleri: Kadın Kılığındaki Gaspçının Yakalanması Mobese'ye Yansıdı

Kadın Kılığındaki Gaspçının Yakalanması Mobese'ye Yansıdı

1 saat önce

Diyarbakır'da bir marketten kadın kılığında 15 bin lira gasbeden zanlı tutuklandı.

Kadın Kılığındaki Gaspçının Yakalanması Mobese'ye Yansıdı, System.String[]
Diyarbakır'da bir marketten kadın kılığında 15 bin lira gasbeden zanlı tutuklandı.

Kadın kılığına giren Tayfun S, merkez Bağlar ilçesinde bulunan markete gitmek için ticari taksiye bindi.

Şoföre adresin yazılı olduğu kağıdı gösteren Tayfun S, söz konusu adrese ulaştı.

Tayfun S, parayı uzattığı sırada elini gören şoför, erkek olduğundan şüphelenerek durumu polise bildirdi.

Bu sırada, markete giren Tayfun S, çalışanları silahla tehdit ederek kasadaki 15 bin lirayı alıp kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Bürosu ekiplerinin takibi sonucu Tayfun S. yakalandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Tayfun S'nin daha önce söz konusu marketin başka bir şubesinde bir yıl çalıştığı, soygun planını marketin kapanış saatine denk getirdiği öğrenildi.

Zanlının yakalanması MOBESE'ye yansıdı

Şüphelinin, polis ekiplerince takibi ve yakalanması MOBESE kayıtlarına yansıdı.

Görüntülerde, zanlının kaçarken paranın bulunduğu poşeti düşürmesi, polisten saklanmaya çalışması ve polisin şüpheliyi gözaltına alması yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:09 Kaynak: AA

Bağlar, Diyarbakır, 3. Sayfa
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