Kadın kılığındaki zanlılar, mahalleli sorguya alınarak çözüldü

Adana'da evlerinin terasında otururken silahlı saldırıya uğrayıp yaralanan adam hayatını kaybetti. Kadın kılığına giren cinayetin zanlıları ise mahalledeki 26 evde oturanların sorgulanmasıyla yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, olay 17 Ağustos Cumartesi günü merkez Yüreğir ilçesi, Şehit Erkut Akbay Mahallesi 2788 Sokak'ta bulunan bir evin terasında meydana geldi. İnşaat işçisi Murat Kor (41) ve ablası Münevver Kor (43) akşam saatlerinde motosiklet üzerinden açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan abla kardeşten kasık ve karnından vurulan Murat Kor, yaşamını yitirdi.



Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş cinayetin ardından özel bir ekip kurulması ve cinayetin aydınlatılması talimatını verdi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, mahalleye giderek çalışmaya başladı. Polis önce mahallede eve yakın olan sokakları gören güvenlik kamerası görüntülerini topladı. Polis güvenlik kameralarından çarşaf giymiş iki kişinin motosiklet üzerinde ellerinde torba ile sokağa girip diğer sokaktan ellerinde torba olmadan çıktıklarını belirledi. Ayrıca polis güvenlik kamerası görüntüsünden zanlıların kadın değil erkek olduğunu tespit etti.



26 evde yaşayanlar tek tek sorgulandı



Görgü tanıklarının verdiği ifadede motosiklet üzerindeki kişilerin çarşaf giydikleri bilgisine ulaşıldı. Polis, cinayetin akşam saatlerinde işlenmesi ve kamera görüntülerinin kalitesiz olması yüzünden motosikletin plakasını tespit edemedi. Polis, bu sefer Kor'un kimlerle gezdiğini, geçmişte ne yaptığını, borcunun olup olmadığını araştırarak ölen adamı tanımaya çalıştı. Kor'un herhangi bir kimseyle husumeti bulunmadığı ortaya çıktı.



Görüntülerde tüfeği kullanan kişinin yanında beyaz bir torba olduğunu ancak ateş edildikten sonraki görüntülerde beyaz torbanın elinde olmadığı tespit edildi. Bu ayrıntıya yoğunlaşan polis, beyaz torbanın mahalledeki bir eve bırakıldığını tahmin ederek harekete geçti. Mahallede bulunan 26 evi tek tek gezen ekipler tahminlerinde haklı çıktı. Torba ve tüfeğin mahallede oturan M.S.'ye bırakıldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan M.S., tüfeği Erkan İnci'nin Cahit Akgüneş'le birlikte bıraktığını 3 gün sonra tekrar gelerek parçalara ayırdığı silahı farklı çöplere attığını söyledi.



Cinayet dedektifleri, Erkan İnci'nin Elazığ'daki kuzeninin evinde saklandığını belirledi. Polis, katil zanlılarını şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Silahı kullanan İnci ve motosikleti süren Cahit Akgüneş emniyete götürüldü. Erkan İnci, "Murat Kor, karısıyla kavga etti. Eşine ağır hakaretler ve küfürler ediyordu. Kendisini uyarınca beni de tersledi. Ben de Cahit'i arayarak durumu anlattım. Evinin altında ateş edelim de korksun diyerek Cahit'i çağırdım. Cahit motosikletiyle gelirken yanında tanınmamamız için çarşaf getirdi. Amacımız korkutmaktı" diyerek suçunu itiraf etti.



Hırsızlık, kasten yaralama ve tehdit suçundan suç kaydı bulunan Erkan İnci ve taksirle yaralama suçundan kaydı bulunan Cahit Akgüneş tutuklanırken, suç aletini gizleyen M.S. adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. - ADANA