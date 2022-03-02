KADIN KIYAFETİ GİYİP, EŞİNİN OTOMOBİLİNİ KUNDAKLADI - Son Dakika
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KADIN KIYAFETİ GİYİP, EŞİNİN OTOMOBİLİNİ KUNDAKLADI

02.03.2022 10:43

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde kadın kıyafeti giyip başörtüsü takan, yüzünü de maskeyle gizleyen F.C. (32), boşanma aşamasındaki eşinin otomobilini benzin döküp, ateşe verdi.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde kadın kıyafeti giyip başörtüsü takan, yüzünü de maskeyle gizleyen F.C. (32), boşanma aşamasındaki eşinin otomobilini benzin döküp, ateşe verdi. F.C.'nin elinde benzin bidonuyla otomobile doğru yürüdüğü o anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Merkezefendi ilçesi, 1200 Evler Mahallesi'nde, 20 Şubat günü saat 01.00 sıralarında park halindeki otomobilde yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekiler, polis ve itfaiyeye haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, A.C. (28) isimli kadına ait olduğu belirlenen otomobilin benzin dökülerek yakıldığını tespit etti. Sokaktaki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler, şüpheliyi saptadı. Polis, elinde bidonla yürüyen şüphelinin başörtüsü takıp, kadın kıyafeti giyen, yüzünü de maskeyle gizleyerek kendisine kadın görünümü veren bir erkek olduğunu belirledi. Detaylı incelemede, şüphelinin A.C.'nin ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi F.C. olduğu tespit edildi.

Polis, F.C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

KADIN KIYAFETİ GİYİP, EŞİNİN OTOMOBİLİNİ KUNDAKLADI
KADIN KIYAFETİ GİYİP, EŞİNİN OTOMOBİLİNİ KUNDAKLADI
KADIN KIYAFETİ GİYİP, EŞİNİN OTOMOBİLİNİ KUNDAKLADI
KADIN KIYAFETİ GİYİP, EŞİNİN OTOMOBİLİNİ KUNDAKLADI
KADIN KIYAFETİ GİYİP, EŞİNİN OTOMOBİLİNİ KUNDAKLADI
KADIN KIYAFETİ GİYİP, EŞİNİN OTOMOBİLİNİ KUNDAKLADI

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Merkezefendi, baş örtüsü, Benzin, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADIN KIYAFETİ GİYİP, EŞİNİN OTOMOBİLİNİ KUNDAKLADI - Son Dakika


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