Kadın kıyafetiyle dolaşan şüpheli mahalleliyi tedirgin ediyor - Son Dakika
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Kadın kıyafetiyle dolaşan şüpheli mahalleliyi tedirgin ediyor

17.06.2023 09:12

Kars'ta kadın kıyafeti giyerek sokaklarda dolaşan şüpheli şahıs mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin kimliği henüz bilinmiyor.

Kadın kıyafetiyle dolaşan şüpheli mahalleliyi tedirgin ediyor

Giysilerini bırakıp kaçan şüpheli polisi harekete geçirdi

KARS - Kars'ta kadın kıyafeti ile sokaklarda görülen şüpheli şahıs mahalleliyi tedirgin ediyor. Mahalle sakinlerinin ihbar üzerine polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Kars Halitpaşa Mahallesi'nde 2 gün önce bir erkek şahsın kadın kıyafeti giydiği ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Mahallede bulunan inşaat malzemelerinin yanında üstünü değiştirirken polis ekiplerini fark eden şüpheli olay yerinde eşyalarını bırakarak kaçtı.

Sabah 06.30 sıralarında yine Bayram Tanrıverdi Caddesinden Anıl Sokak'a doğru giden ve aynı şahıs olduğu iddia edilen kişiyi gören mahalle sakinleri büyük tedirginlik yaşadıklarını söyledi. Kimliği henüz bilinmeyen şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Olayla ilgili açıklama yapan Halitpaşa Mahallesi Muhtarı Fermani Bay, "Esrarengiz bir şahıs buralarda dolaşıyor, erkek bayan elbisesiyle geziyor. Yalnız emniyetimizin ablukası altındadır, her an için yakalanması söz konusudur. Komşular görmüş, bugün de saat 06.30'da bu arada görülmüş, ne iştir, kimdir, necidir, sağlıklı mıdır, sağlıksız mıdır? Kimse bilemiyor. Emniyet devriye geziyor burada arıyorlar, inşallah bulunur. Ne olduğunu bilmiyoruz, herkes endişeli. Bu insan ne için erkek olarak bayan elbisesiyle dolaşsın, herkes biraz şüphe kapıyor, tedirgin oluyor. İnşallah bir vatandaşımıza zarar vermez, bir vatandaşımız zarar görmez. Emniyetimiz ve Cumhuriyet Başsavcılığımızdan ricamız bu şahsın biran evvel yakalanmasını talep ediyorum" dedi.

Mahalle sakinlerinden Ali Anli, "Bugün sabah 06.30'da olmuş, arkadaşlar görmüşler fotoğrafları da gösterdim size. Komşular çekmişler, ben yoktum uyuyordum. Uyandığım zaman kalktım mahalleli toplanmıştı yanlarına giderek ne olduğu sorduğumda bir erkeğin kadın kıyafeti ile gezdiğini söylediler" diye konuştu.

Halitpaşa Mahallesi'nde kadın giysileri giyerek dolaşan erkek, şüphelinin yakalanması için polis mahalleyi çalışma yaparken, olaydan tedirgin olan mahalle sakinleri şüphelinin biran evvel yakalanmasını istiyor.

Kaynak: İHA
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın kıyafetiyle dolaşan şüpheli mahalleliyi tedirgin ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadın kıyafetiyle dolaşan şüpheli mahalleliyi tedirgin ediyor - Son Dakika
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