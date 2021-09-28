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Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı - Son Dakika

Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı

28.09.2021 18:04
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı, System.String[]

Bir TikTok kullanıcısı kadın, kocasının kendisine gönderdiği fotoğrafı inceleyince büyük şaşkınlık yaşadı. Aynanın karşısında duran saç düzleştiricisi gören kadın, aldatıldığını anladı.

Son günlerde sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Genç bir TikTok kullanıcısının paylaştığı bir fotoğrafta aldatma detayı ortaya çıktı.

SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ DETAYI ADAMI ELE VERDİ

Kadın, kocasının otel odasında çekildiği fotoğrafta sıra dışı bir şey fark etti. Kadın, aynanın karşısında gördüğü saç düzleştiricisi detayıyla kocasının onu aldattığını anladı.

TAKİPÇİLERİNE SORDU

Kadın, kocasının gönderdiği fotoğrafları video şeklinde paylaşıp, videonun üzerine "Kocam bana kumarhanedeki odasında tatlı görünmeye çalışan fotoğraflar gönderdi ama bazı garip şeyler fark ettim. O şimdi bekar. Peki siz ne olduğunu tahmin edebilir misiniz?" yazdı.

Kocası fotoğraf gönderdi, fotoğraftaki detayı fark eden kadın aldatıldığını anladı

TAKİPÇİLERDEN YORUM GECİKMEDİ

Kadının paylaştığı videonun altına şöyle yorumlar yapıldı:

"Saç düzleştiricilerin zaten otel odalarında olduğunu söyleyen herkes için, genellikle saç düzleştiricileri otel odasında bir çekmecede durur ve birinin onları fiziksel olarak çıkarması gerekir."

"Artık bekar değil mi?"

"Bu, 'farkı bulun' oyununa benziyor."

Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı

Medya, Otel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı - Son Dakika


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