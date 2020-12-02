Kadın kollarından Başkan Palancıoğlu'na ziyaret - Son Dakika

Kadın kollarından Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

02.12.2020 15:35
Kadın kollarından Başkan Palancıoğlu'na ziyaret, System.String[]

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ile göreve yeni başlayan Kocasinan ve Melikgazi kadın kolları başkanları Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ile göreve yeni başlayan Kocasinan ve Melikgazi kadın kolları başkanları Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Dr. Palancıoğlu, ziyarette AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin'in yanı sıra, Melikgazi Kadın Kolları Başkanı Gülay Tuğlu, Kocasinan Kadın Kolları Başkanı Nimet Ekinci ve kadın kolları üyelerini misafir etti. Kadınların yaptığı tüm çalışmalarda destek olacaklarını belirten Başkan Palancıoğlu, "AK Parti'nin büyümesindeki en önemli aşamalardan bir tanesi kadın kollarının çok yoğun çalışması. Her seçimde kadın kolları üstün gayretiyle partimize destek vermiş üst sıralara çıkmasını başarılar kazanmasını sağlamıştır. Biz de elimizden geldiğince kendisini destekleyeceğiz. Projelerimiz arasında kadınlara yönelik nitelikli birçok proje var. Kadın kolları üstün gayretiyle partimize destek vermiş üst sıralara çıkmasını başarılar kazanmasını sağlamıştır. Kadınlarımızın yaptığı tüm çalışmalarda her zaman yanlarındayız. Belediye olarak toplumun tüm kesimlerine olduğu gibi kadınlarımız içinde gereken her türlü desteği belediyemiz olarak sağladık ve sağlamaya da devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kadın kollarından Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Melikgazi, Kocasinan, AK Parti, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadın kollarından Başkan Palancıoğlu'na ziyaret - Son Dakika


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