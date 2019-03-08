Kadın Komandolar Köprüden İndi (4) (Havadan Görüntü)
51 dakika önce
JANDARMA'nın kadın komandoları halatlarla 15 Temmuz Şehitler köprüsünden indi.
JANDARMA'nın kadın komandoları halatlarla 15 Temmuz Şehitler köprüsünden indi. 4 kadın komandonun inişi havadan da görüntülendi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:42 Kaynak: DHA
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Kadın Komandolar, Halatlarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden indi.
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