Son Dakika Haberleri: Kadın Komandolar Köprüden İndi (5) (Havadan Görüntü)

Kadın Komandolar Köprüden İndi (5) (Havadan Görüntü)

1 saat önce

JANDARMA'nın kadın komandoları halatlarla 15 Temmuz Şehitler köprüsünden indi.

Kadın Komandolar Köprüden İndi (5) (Havadan Görüntü), System.String[]
JANDARMA'nın kadın komandoları halatlarla 15 Temmuz Şehitler köprüsünden indi. 4 kadın komandonun inişi havadan da görüntülendi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:06 Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel
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Kadın Komandolar, Halatlarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden indi. Cenaze Ortada Kaldı, Gerilim Yükseldi

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