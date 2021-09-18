Kadın komedyen olarak bir ilke imza attı

Bugüne dek milyonlarca ismi ağırlayan Harbiye Açıkhava Sahnesi ilk kez bir kadın komedyen için perde dedi. Tek kişilik gösteri yapmaya başladığı günden bugüne Harbiye Açıkhava Sahnesi'ne çıkmanın hayalini kuran başarılı komedyen, Harbiye'yi dolduran seyircisine kahkaha dolu bir akşam yaşattı.

ŞIMARIK ve DOM DOM KURŞUNU İLE DANS SHOWU BÜYÜLEDİ!

Harbiye Açıkhava göstersinin hazırlıklarına aylar önce başlayan Yasemin Sakallıoğlu , 15 gün aralıksız dans provası yaptı. DansFabrika'nın baş dansçısı Ömer Yeşilbaş koregrafisinde 8 dansçıyla gösteriye hazırlanan Sakallıoğlu, Tarkan 'ın Şımarık ve İbrahim Tatlıses 'in Dom Dom Kurşunu şarkılarında muhteşem bir dans performansına imza attı. Her dans performansı seyircinin yoğun isteği üzerine 3'er kez tekrarlandı.

KOSTÜMLERE ASTROLOJİ ETKİSİ

Harbiye kostümlerini Cihan Nacar'a diktiren Yasemin Sakallıoğlu, fıstık yeşili ve kırmızı tercih etti. Bu renkleri tercih etmesini; "Renkler jüpiter renkleri. Kırmızı ve yeşilin beni çok fazla desteklediğine inanıyorum, bu renkleri o yüzden seçtim" sözleriyle anlattı.

Gösterisi sırasında gerçekleştirmek istediği bir mizansen için sahneye aldığı seyircisi ile yaşanan diyalog Harbiye Açıkhava'da keyifli dakikalara sahne oldu. Evlilik programına katılmasını anlatan ve sahneye gelen seyircinin bekar olduğunu söylemesi üzerine "tam yerine geldin, bekarlar elini kaldırsın bakalım, belki de aradığın kısmet tam da burdadır" demesiyle sahnede eğlenceli dakikalar yaşandı. Komedyen nikahlarında takılmayan altınlara ve akrabalarına gönderme yaparak izleyenleri kahkahaya boğdu.

SANATÇI DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Yasemin Sakallıoğlu'nun Harbiye Açıkhava'da ki ilk gösterisini izlemeye gelenler arasında televizyon sektöründen, oyuncuya, sosyal medya fenomeninden, yönetmene uzanan davetliler vardı.

Gece sonunda Yasemin Sakallıoğlu, Harbiye Açıkhava'da çıkan ilk kadın komedyeni destekleyen seyircisine "Bu akşam burada aydın, yenilikçi ve geleceğe göz kırpan seyirciler var, çünkü Harbiye sahnesinde ilk kez stand-up yapan bir kadın var" sözleriyle izleyenleri hem duygulandırdı hem de dakikalarca ayakta alkışlanarak uğurlandı.