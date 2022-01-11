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Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar - Son Dakika

Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar

11.01.2022 09:52

Erzurum'da meydana gelen akılalmaz olay, duyanları hayretler içerisinde bıraktı. Sosyal medyada katıldığı bir gruptan cinsel içerikli mesaj alan kadın, bu fotoğrafı şikayet için grup yöneticisine atarken yanlışlıkla komşusuna gönderdi. İddiaya göre bu olayın ardından dövülen çift, evlerinden de atıldı. Şimdi otelde yaşıyorlar.

Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde Nurten D. sosyal medya üzerinden katıldığı arkadaş grubundan cinsel içerikli fotoğraf mesajı aldı. Nurten D., fotoğrafı şikayet için grup yöneticisine atmak yerine yanlışlıkla komşularına gönderdi. İddiaya göre, komşuları mesajı görür görmez 15-20 kişi ile Nurten ve Ümit D. çiftinin yaşadığı evi basarak çifti darp etti. Ümit D. durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine polis ekipleri çifti karakola götürdü. Karakolda alınan ifadelerden sonra çift ve 4 çocuğu Palandöken Kaymakamlığı tarafından Erzurum'daki bir otele yerleştirildi. Can güvenlikleri olmadığı için evlerine dönemeyen çift, yetkililerden yardım istiyor.

Komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı, ailesinin hayatı mahvoldu

"FOTOĞRAF YANLIŞLIKLA BAŞKASINA GİTTİ"

Yanlış mesajın hayatlarını kararttığını ifade eden Nurten D., "7 gün önce oldu olay. Eşimin astım kronik hastalığı var evde yatıyordu. Facebook'tan bana mesaj geldi. Ben kardeşim dediğim insana atacaktım ama yanlışlıkla başkasına gitti fotoğraf. Eve gelip bizi darp ettiler. Fotoğraf yanlış oldu, gerçek olsaydı ben her şeyi arkamda bırakıp" terk ederdim. Yanlışlıkla karşı komşumuza göndermişim. Evimize geldiler, açıklamasını yaparken benim yüzüme vurdu. Karakola gittik, eve geçtik sonra tekrardan evi bastılar. 2 gün kapıda kaldık, hastanelerde yattık sonra polise sığındık. Ev sahibimizde eve gelmeyin diyor. Ne yapacağız bilmiyorum, elimdeki bütün kanıtlar savcılıkta. 15-20 kişi eve baskın yaptı, kapıların kilitleri kırıldı. Çocuklarımda evdeydi, büyük kızıma bile vurdular" dedi.

Komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı, ailesinin hayatı mahvoldu

"EVİMİZE DÖNEMİYORUZ, OTELE YERLEŞTİRİLDİK"

Evde yattığı sırada baskına uğradıklarını belirten Ümit D., "Ben evde yatıyordum. Astım hastasıyım hastaneden yeni çıkmıştım. Bu şahıslar eşimi dışarıya çağırdılar beni çağırmasını söylediler. Eşime vurmaya başladılar bende eşime neden vuruyorsunuz dedim. Göğsüme tekme attılar merdivenlerden aşağı düştüm. Kapıyı kilitledim, çocuklarım korkunca polisi aradım. Karakolda öğrendim durumu, 1 gün nezarete aldılar. Evimize gidemiyoruz, otele yerleştirdiler bizi. Karşı tarafın tehdidi devam ediyor. Korkumuzdan evimize gidemiyoruz" şeklinde konuştu.

YORUMLAR (3)
  • Servet Yeşil: nasıl insanlarsınız evde küçük çocuk hasta adam gidip saldır iyorsunuz komşu luk diye bisey kalmamış Allah belanızı versin Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Kzk : Bana kadının anlattığı pek inandırıcı gelmedi, önce grup yöneticisine atıyorum dedi, sonra kardeşim gibi dediğim birinise atıyordum demiş, sonra komşuya gitmiş Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Erzurum, Astım, Polis, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar - Son Dakika
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